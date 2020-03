TikTok fait un don de 10 millions de dollars au fonds de secours de l’OMS contre les coronavirus (COVID-19)

TikTok a fait un don de 10 millions de dollars au Fonds de réponse de solidarité de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui est utilisé pour aider l’OMS à lutter contre la pandémie de coronavirus (COVID-19) et à fournir des fournitures médicales aux premiers intervenants et aux personnes atteintes.

TikTok a également promis 3 millions de dollars à l’œuvre caritative After-School All-Stars de l’ancien gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger, qui s’emploie à distribuer des repas aux enfants qui dépendent des programmes alimentaires des écoles pour leur subsistance. (De nombreux collèges américains ont éloigné les classes pour le reste de l’année, tandis qu’un nombre important d’écoles élémentaires, intermédiaires et secondaires ont annoncé de longues pauses pour les étudiants.)

En outre, l’application chinoise de partage de vidéos «associe les dons des employés à une série d’initiatives locales et mondiales», notamment l’OMS et la Croix-Rouge.

En plus d’annoncer ces dons de plusieurs millions de dollars et d’exprimer son soutien aux professionnels de la santé et aux premiers intervenants, le président de TikTok, Alex Zhu, a souligné les autres façons dont son entreprise aide pendant la pandémie. Plus précisément, TikTok a hébergé «un certain nombre de diffusions en direct avec des experts de l’OMS», créé une page d’information de l’OMS sur l’application et dirigé les utilisateurs vers des «informations fiables».

Le message s’est conclu par un rappel que l’éloignement social et des pratiques d’hygiène rigoureuses limiteront la propagation, la prévalence et l’impact du COVID-19.

Une multitude d’entreprises et de professionnels se sont mobilisés pour venir en aide à ceux qui souffrent – médicalement et / ou financièrement – de la pandémie de coronavirus. Dans la communauté musicale, Rihanna et son organisme de bienfaisance, la Fondation Clara Lionel, ont promis 5 millions de dollars aux efforts de secours, et la Recording Academy et sa branche de bienfaisance, MusiCares, ont fourni 2 millions de dollars au COVID-19 Relief Fund qu’ils ont créé.

Et hier, Netflix a créé son propre fonds de secours de 100 millions de dollars, qui bénéficiera aux membres du personnel sans emploi du cinéma et de la télévision.

Le Sénat négocie actuellement un plan de relance de 1 500 milliards de dollars qui devrait fournir, entre autres, des fonds aux petites entreprises, des chèques de 1 000 dollars ou plus à la plupart des adultes américains et une aide à certaines industries et sphères professionnelles. Cependant, les désaccords des législateurs sur les détails de la législation ont retardé son adoption.

Le président Trump a clairement indiqué qu’il signera le projet de loi une fois qu’il aura atteint son bureau.