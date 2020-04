TikTok fait un don de 250 millions de dollars à COVID-19 Relief et offre 125 millions de dollars en publicités

TikTok a annoncé aujourd’hui qu’il fournira 250 millions de dollars aux opérations de secours COVID-19, en plus de 125 millions de dollars de crédits publicitaires pour les organisations de santé publique et les petites entreprises.

Le président de TikTok, Alex Zhu, a dévoilé les plans de contribution de son entreprise plus tôt dans la journée; les détails ont été partagés avec Digital Music News et d’autres publications. Les 250 millions de dollars susmentionnés destinés à des secours devraient atteindre plusieurs organismes de bienfaisance, dont 150 millions de dollars pour le Fonds de secours pour les héros de la santé TikTok, qui offre aux professionnels de la santé une rémunération et du matériel supplémentaires.

Ensuite, TikTok versera 40 millions de dollars au Fonds de secours communautaire TikTok, qui à son tour distribue des fonds à «des organisations locales qui servent des groupes représentatifs des diverses communautés d’utilisateurs de TikTok», parmi lesquels des musiciens et des artistes. De plus, la marque technologique s’est engagée à verser 10 millions de dollars en dons individuels au Community Relief Fund.

TikTok dispersera les 50 millions de dollars finaux de sa promesse sous forme de subventions éducatives, pour aider les enseignants, les parents et les élèves à s’adapter à l’impact du coronavirus sur l’apprentissage. Les écoles et les collèges des États-Unis et du monde sont toujours fermés en raison du risque COVID-19. Au cours des 24 dernières heures seulement, les gouverneurs de la Louisiane, de l’Oregon et de la Pennsylvanie ont annoncé que les fermetures d’écoles de leur État s’étendraient sur le reste de l’année scolaire.

Enfin, TikTok mettra 100 millions de dollars de crédits publicitaires à la disposition des petites entreprises, pour les aider à attirer des clients et à augmenter leurs revenus à mesure que la crise des coronavirus s’apaise. De plus, 25 millions de dollars en «espaces publicitaires importants dans les flux» seront fournis aux organisations non gouvernementales et aux organismes sans but lucratif, en plus des «sources de santé fiables».

Dans d’autres nouvelles caritatives COVID-19, Cardi B et Fashion Nova ont récemment commencé à donner 1 000 $ de l’heure aux personnes touchées financièrement par le nouveau coronavirus. Cet engagement caritatif de grande envergure se poursuivra jusqu’au 20 mai, jusqu’à ce qu’un total de 1 million de dollars ait été distribué.

Il y a un peu plus de deux semaines, TikTok a fait un don de 10 millions de dollars au Fonds de réponse solidaire de l’Organisation mondiale de la santé.