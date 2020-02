TikTok Flat-Out copie la conception du profil d’Instagram dans sa dernière mise à jour

TikTok teste une nouvelle refonte de profil qui semble en gros retirée d’Instagram.

Le nouvel écran de profil TikTok déplace les avatars et les suiveurs vers la gauche. Il met également davantage l’accent sur les informations biographiques des utilisateurs, un peu comme Instagram et Twitter.

Un porte-parole de TikTok a confirmé que la société travaillait sur une refonte du profil.

“Nous cherchons toujours des moyens d’améliorer l’expérience utilisateur sur TikTok. Nous testons actuellement les conceptions et les fonctionnalités des profils afin de donner aux utilisateurs davantage de moyens de personnaliser et d’interagir avec leurs profils. »

Il semble que TikTok veuille faciliter le plus possible la transition des utilisateurs d’Instagram.

Bien qu’il soit tentant de réprimander TikTok pour la pratique, c’est quelque chose qu’Instagram s’est engagé en soi. Instagram a été le premier réseau de médias sociaux à copier la fonctionnalité Histoires de Snapchat. Cette fonctionnalité est désormais standard sur plusieurs réseaux sociaux.

TikTok a dépassé le seuil de 1,5 milliard de téléchargements en novembre. C’est la troisième application la plus téléchargée en 2019 – battant Facebook et Instagram. Facebook possède Instagram et a déjà remarqué la croissance rapide de TikTok.

L’année dernière, des rumeurs suggéraient que Facebook avait essayé d’acheter TikTok. Facebook fait face à un dilemme où les jeunes de 18 à 24 ans doivent quitter la plateforme en masse. Les données d’août 2019 suggèrent que moins de 10% de cette tranche d’âge utilise Facebook.

Peut-être plus alarmant: moins de 2% des 13-17 ans utilisent Facebook.

Facebook essaie de devancer TikTok en proposant une application similaire dans d’autres pays. L’année dernière, il a annoncé qu’il allait tester une plate-forme de montage vidéo au Brésil appelée Reels. Reels copie les fonctionnalités de TikTok telles que le réglage de la vitesse et l’emprunt audio d’autres vidéos. Facebook teste également un autre clone de TikTok appelé Lasso, bien qu’il n’ait fait son chemin qu’au Mexique.

Les entreprises de médias sociaux se copient continuellement les unes des autres. Facebook est susceptible de répondre avec une fonctionnalité de montage vidéo sous forme de TikTok pour Instagram dans les mois à venir.