TikTok lance un «centre de transparence» en réponse aux plaintes

TikTok lance un «Centre de transparence» pour permettre à des experts externes d’examiner les politiques.

Cette décision intervient alors que la société de médias sociaux appartenant à la Chine fait face à un examen accru de la part du gouvernement américain. L’année dernière, l’armée et la marine américaines ont émis des avertissements à leurs enrôlés – n’installez pas TikTok sur les téléphones du gouvernement. Le gouvernement américain craint que TikTok ne soit contraint de se conformer à la collecte de renseignements par l’État chinois.

Des législateurs comme Marco Rubio ont appelé au gouvernement américain à enquêter sur la censure de TikTok.

Désormais, le centre de transparence TikTok existera dans le nouveau bureau de TikTok à Los Angeles. Il permettra à des experts externes de visualiser les opérations quotidiennes de l’équipe, y compris la modération.

TikTok fait face à de lourdes critiques pour avoir modéré du contenu que la Chine continentale n’aime pas. Cela comprend la censure des créateurs de contenu LGBT, handicapés et gras qui peuvent être victimes d’intimidation. TikTok peut également censurer les manifestations de Hong Kong et d’autres contenus critiques à l’égard de la Chine continentale.

TikTok dit que des experts externes pourront voir comment TikTok gère les préoccupations des créateurs. L’entreprise expliquera également comment le contenu de sa plateforme s’aligne sur les directives de l’entreprise. La directrice générale de TikTok aux États-Unis, Vanessa Pappas, dit qu’elle reconnaît que l’approche de l’entreprise est défectueuse.

“Nous nous attendons à ce que le Transparency Center fonctionne comme un forum où les observateurs seront en mesure de fournir des commentaires significatifs sur nos pratiques”, a-t-elle déclaré.

«Nous sommes conscients que nos systèmes, politiques et pratiques ne sont pas parfaits, c’est pourquoi nous nous engageons à une amélioration constante. [TikTok] se réjouit d’accueillir des experts du monde entier et de continuer à trouver des moyens innovants d’améliorer nos systèmes de modération de contenu et de sécurité des données », a conclu Pappas.

Malgré l’annonce anticipée, le TikTok Transparency Center n’ouvrira ses portes qu’en mai.

TikTok dit que les premiers efforts se concentreront sur ses directives de modération. Plus tard, TikTok espère résoudre les problèmes de confidentialité et de sécurité des données avec la nouvelle aile de son bureau de Los Angeles. Cette phase sera dirigée par le nouveau directeur de la sécurité de l’information de TikTok, Roland Cloutier. Cloutier prendra ses fonctions le mois prochain.