TikTok marque une exclusivité Juicy BTS – mais juste pour: 30

TikTok est le seul foyer d’un aperçu de 30 secondes du prochain single de BTS “ON”, qui devrait sortir vendredi, aux côtés du prochain album du groupe, Map of the Soul: 7.

Les utilisateurs de TikTok peuvent à la fois écouter le clip «ON» et l’utiliser dans des vidéos. Le compte TikTok extrêmement populaire de BTS compte plus de 7,5 millions de followers à son actif et a recueilli près de 37 millions de likes auprès des utilisateurs.

À la fin du mois dernier, il a été révélé que TikTok avait signé un certain nombre d’artistes indépendants pour faire partie de son service de streaming Resso, qui devrait devenir un concurrent d’Apple Music, Spotify et d’autres principales plates-formes de streaming musical. ByteDance, la société mère de TikTok, a testé et optimisé l’application (principalement par le biais d’un déploiement bêta en Inde et en Indonésie), bien qu’aucune des maisons de disques Big Three n’ait encore signé.

Avec Resso qui prend de la vitesse et TikTok ayant obtenu l’aperçu du BTS, il semble très probable que la musique soit un élément clé de la vision stratégique de ByteDance pour aller de l’avant. De même, il convient de noter que TikTok est considéré comme le catalyseur du succès de plusieurs chansons. Lil Nas X et «Old Town Road» de Billy Ray Cyrus ont été beaucoup promus (et partagés) via l’application, et l’utilisateur le plus populaire de TikTok, Loren Gray, dont le premier single est sorti fin 2018, a connu un succès professionnel considérable.

Plus tôt dans la journée, BTS a confirmé un partenariat de longue date avec Samsung, qui représente près d’un cinquième du produit intérieur brut (PIB) de la Corée du Sud. Les termes de l’accord n’ont pas été rendus publics, mais Samsung devrait fournir un support en réalité augmentée pour l’exposition d’art de BTS, «Connect, BTS», et des sources connaissant le sujet ont indiqué qu’un téléphone portable sur le thème de BTS pourrait être développé à un moment donné dans le futur.

Après avoir fait la promotion de Map of the Soul: 7, BTS entreprendra une tournée mondiale complète; Le groupe de sept musiciens devrait se rendre au Japon, en Amérique du Nord et en Europe entre début avril et début septembre.