TikTok ouvre Massive, 120 000 pieds carrés Ft. Bureau à Los Angeles

TikTok étend ses opérations aux États-Unis avec un énorme bureau de 120 000 pieds carrés à Los Angeles. Le nouvel espace de bureaux a une capacité d’environ 1 000 employés.

TikTok dit que le nouvel espace abritera sa liste croissante de travailleurs américains. La société basée à Pékin, ByteDance, possède TikTok, qui opérait auparavant à partir d’un bureau temporaire.

Le nouvel espace de bureau comprend cinq étages reliés par un escalier rose vif. Cet été, le bureau proposera un studio de création de contenu pour le plaisir des partenaires.

TikTok a été critiqué pour ses préoccupations de censure et ses liens avec le gouvernement chinois. Le gouvernement américain enquête actuellement sur l’acquisition de Musical.ly par ByteDance en 2017. ByteDance espère qu’un bureau permanent aux États-Unis aidera à apaiser ces craintes.

“Bien que nous soyons une entreprise mondiale, avoir un bureau permanent à Los Angeles témoigne de notre engagement sur le marché américain et renforce nos liens avec la ville, et le talent, et les entreprises qui y habitent”, a déclaré Vanessa Pappas dans un communiqué. . Pappas est le directeur général des opérations de TikTok aux États-Unis.

TikTok dit qu’il emploie actuellement environ 400 personnes aux États-Unis. Les employés ont commencé à emménager dans les nouveaux bureaux lundi. Le bureau TikTok de Culver City est rejoint par de nouveaux bureaux d’Amazon Studios et d’Apple.

TikTok est l’entreprise de médias sociaux à la croissance la plus rapide de ces dernières années. Les utilisateurs créent des vidéos courtes, un peu comme le concept Twitter de Vine en 2014. L’application est populaire parmi les jeunes démographiques et continue de croître rapidement chaque trimestre.

L’application fait l’objet d’un examen minutieux pour des problèmes de sécurité, car l’armée et la marine américaines l’ont interdite sur les appareils du gouvernement. Les militaires craignent que les données de localisation collectées par l’application ne présentent un risque pour la sécurité des membres des bases à travers le pays.

Malgré les préoccupations des dirigeants, un rapport de Bloomberg au début du mois suggère que TikTok pourrait interviewer des personnes pour occuper un poste de PDG aux États-Unis.