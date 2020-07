TikTok Parent ByteDance prévoit une perte de 6 milliards de dollars après l’interdiction de l’Inde

ByteDance s’attend à une perte de 6 milliards USD après que l’Inde a interdit TikTok et trois autres applications.

L’Inde a interdit 59 applications au total avec des liens chinois, affirmant que les applications sont « préjudiciables à la souveraineté et à l’intégrité de l’Inde, à la défense de l’Inde, à la sécurité de l’État et de l’ordre public ». L’interdiction de TikTok est intervenue dans un contexte de tensions croissantes entre l’Inde et la Chine dans l’est du Ladakh.

Le chiffre stupéfiant de 6 milliards de dollars comprend probablement les revenus des quatre applications interdites. TikTok fait face à une surveillance croissante après qu’iOS 14 a révélé que l’application agit comme un enregistreur de frappe. Il accédait à plusieurs reprises aux presse-papiers mobiles des utilisateurs à chaque frappe.

Lorsque le comportement a été détecté, un porte-parole de TikTok a déclaré que la fonctionnalité «empêche le spam». Il existe des moyens beaucoup plus efficaces de détecter et de prévenir le spam, donc cette excuse est assez fragile. Le groupe hacktiviste Anonymous a envoyé un avertissement aux utilisateurs de TikTok – les implorant de « supprimer ce logiciel espion chinois maintenant ».

L’interdiction de TikTok par l’Inde est un coup dur pour l’expansion mondiale de l’application. Depuis son lancement en 2018, la croissance fulgurante de TikTok a éclipsé d’autres services de médias sociaux comme Facebook et YouTube. Les applications interdites de ByteDance en Inde incluent TikTok, Vigo Video et Helo. Nous avons récemment signalé que ByteDance envisage de se concentrer entièrement sur TikTok.

Avant son interdiction en Inde, TikTok a atteint 611 millions de téléchargements au cours du premier trimestre 2020.

Cela représente environ 30,3% des nouveaux téléchargements de TikTok dans le monde au cours du trimestre. Il représente également le double du nombre de téléchargements en Inde pour TikTok en 2019. L’interdiction de TikTok en Inde aura des implications durables pour la croissance continue de l’application.

Sans accès à plus de 1,3 milliard d’habitants en Inde, la croissance ralentira considérablement. Les rumeurs d’une interdiction entrante de l’application ont fait monter en flèche les téléchargements de TikTok en Inde la semaine dernière. Les utilisateurs indiens qui souhaitent télécharger l’application auront besoin d’un service VPN sur Android.

Le PDG de TikTok, Kevin Mayer, fait tout ce qu’il peut pour dissuader le gouvernement américain d’interdire l’application. Mayer est une greffe récente de Disney, où il a supervisé le lancement réussi de Disney +. Dans une lettre adressée au gouvernement indien, Mayer nie que le gouvernement chinois ait demandé des données.

« Je peux confirmer que le gouvernement chinois n’a jamais demandé pour nous les données TikTok des utilisateurs indiens », indique la lettre. «Si nous recevions une telle demande à l’avenir, nous ne nous conformerions pas. Mayer dit que TikTok stocke ses données sur des serveurs à Singapour, bien hors de portée du gouvernement chinois.