TikTok présente des autocollants de dons – et s’engage à égaler les fonds

TikTok lance de nouveaux autocollants de dons pour permettre aux créateurs de collecter des fonds à partir de leurs diffusions en direct.

Cette décision intervient alors que de nombreuses plateformes en ligne s’adaptent pour permettre aux créateurs de collecter des dons. Twitch a connu une croissance énorme en mars et avril, les créateurs ayant afflué vers la plate-forme de diffusion en direct. Maintenant, TikTok et Facebook ripostent avec leurs propres fonctionnalités de don.

Les autocollants de don TikTok sont interactifs et peuvent être intégrés dans des vidéos et des flux en direct.

Lorsqu’un utilisateur touche l’un des autocollants de don, il verra une fenêtre pop-up pour soumettre un don. La plateforme de dons utilise Tiltify, une plateforme de collecte de fonds caritative, pour traiter les dons. TikTok s’associe à certaines organisations pour célébrer le lancement de la nouvelle fonctionnalité.

TikTok égalera les dons des utilisateurs par le biais d’autocollants de dons jusqu’au 27 mai. Le hashtag #doubleyourimpact sera présenté sur tous les flux qui ont des autocollants de dons.

Michael Wasserman, PDG de Tiltify, affirme que TikTok est le partenaire idéal pour lever des fonds. «Tiltify a été créé pour fournir un moyen simple mais engageant aux organismes de bienfaisance et aux créateurs de contenu de collecter des fonds via les plateformes sociales populaires», dit-il. «Le partenariat avec TikTok est notre première intégration mobile et permettra plus que jamais à des centaines de millions d’utilisateurs de TikTok à travers le monde de soutenir leurs œuvres caritatives et leurs causes préférées.»

Certaines des organisations soutenues pour les nouveaux autocollants de don de TikTok comprennent:

CDC FoundationJames Beard FoundationMeals on WheelsMusiCaresNational PTANational Restaurant Association Educational FoundationNo Kid HungryThe Actors Fund

Les utilisateurs de TikTok peuvent ajouter un nouvel autocollant de don à n’importe laquelle de leurs vidéos en cliquant sur le [COVID-19] autocollant. Choisissez l’organisation que vous souhaitez soutenir, puis insérez l’autocollant sur votre vidéo. Créez une légende accrocheuse puis partagez-la avec vos abonnés TikTok pour aider à collecter des fonds pour le soulagement des coronavirus.

