TikTok s’est-il écrasé pendant son exclusivité BTS de 30 secondes?

Hier, le groupe de garçons K-pop BTS a sorti un clip de 30 secondes de leur dernier single sur TikTok. Ensuite, l’application s’est bloquée.

Peu de temps après la publication du clip sur TikTok, la fonction de recherche de l’application a cessé de fonctionner. Les gens qui essayaient de rechercher des choses sur TikTok ont ​​été accueillis avec des messages disant que l’application ne pouvait pas se connecter. Le reste de l’application semblait fonctionner correctement, mais les fans de BTS ont pris le crédit de la bombe de recherche.

L’armée BTS a pris le crédit pour la recherche de bombardement de la partie découverte de l’application TikTok pour qu’elle ne fonctionne pas.

Cela ne devrait pas surprendre quiconque y prête attention, les fans de K-pop sont connus pour leur suite enragée. Les sites Web partenaires de BTS connaissent régulièrement des pannes lorsque de nouveaux billets de concert, de la marchandise et des chansons font leurs débuts en ligne. Bien que l’armée BTS soit fière de la panne, TikTok dit qu’il n’y a pas eu de crash d’application.

S’adressant à The Verge, un représentant de TikTok a déclaré que l’armée BTS n’était pas responsable de celui-ci. Ils disent également qu’ils ne censurent pas non plus les opinions critiques à l’égard des problèmes chinois et LGBT. Quoi qu’il en soit, TikTok dit que le mauvais lien pour le clip a été partagé, ce qui a entraîné l’erreur. Dès que TikTok a remplacé le lien, la partie recherche de l’application a commencé à renvoyer des résultats.

Certains des plus grands créateurs de TikTok participent au hashtag #onchallenge inspiré par la sortie. TikTok a accumulé plus de 38,3 millions de vues depuis son lancement il y a moins de 24 heures.

Le rôle de TikTok en tant qu’outil de promotion de la musique devient rapidement courant.

Lil Nas X et «Old Town Road» ont connu un énorme succès après leur lancement sur la plateforme. Justin Bieber en a pris note et a rejoint la plateforme pour promouvoir son nouveau single, «Yummy». TikTok lance des carrières de la même manière que SoundCloud s’est concentré sur le lancement de carrières en rap il y a quelques années à peine.

Le dernier album de BTS, Map of the Soul: 7, est maintenant disponible en streaming. Ce défi de hashtag TikTok n’est qu’une façon pour les futurs artistes de se promouvoir en utilisant TikTok pour gagner un avantage.