TikTok signe des milliers d’étiquettes indépendantes pour son service de musique en streaming Resso

TikTok construit un service de streaming musical pour rivaliser avec Spotify et Apple appelé Resso. La société a maintenant signé un accord avec Merlin pour présenter des milliers d’artistes indépendants sur la plate-forme.

L’accord de licence avec Merlin est le premier annoncé par TikTok dans l’industrie de la musique. TikTok a apparemment conclu des accords avec d’autres labels, mais TechCrunch rapporte que les accords ne sont pas de notoriété publique.

«Les artistes et labels indépendants sont un élément crucial de la création et de la consommation de musique sur TikTok», a déclaré Ole Obermann, responsable mondial de la musique pour TikTok. “Nous sommes ravis de nous associer à Merlin pour apporter leur famille d’étiquettes à la communauté TikTok. L’ampleur et la diversité du catalogue offrent à nos utilisateurs une toile encore plus grande à partir de laquelle créer, tout en donnant aux artistes indépendants l’occasion de se connecter avec la communauté diversifiée de TikTok. »

L’accord de TikTok avec Merlin nous donne un premier aperçu de ce qui pourrait être le modèle pour les futurs accords de licence musicale. L’accord comprend des dispositions pour que la musique soit présentée dans des vidéos courtes comme TikTok et un nouveau service de streaming musical.

Des sources proches de TikTok confirment le nouveau service d’abonnement au streaming musical – Resso.

L’entrée de TikTok dans le monde de la musique en streaming tourbillonne sous forme de rumeurs depuis plusieurs mois maintenant. L’an dernier, ByteDance a même testé une première version alpha du service en Inde et en Indonésie.

Le passage au streaming est une autre chance pour TikTok de générer des revenus. La croissance massive des utilisateurs de la plate-forme a conduit à plusieurs tentatives de monétisation.

Les labels Big Three – Sony Music, Warner Music et Universal Music – n’ont pas encore signé. L’accord avec Merlin est le premier du genre annoncé publiquement par la société.

Sans surprise, l’exécutif de TikTok qui a fait l’annonce, Ole Obermann, est un ancien employé de Warner Music. Obermann a également embauché l’ancienne collègue de Warner, Tracy Gardner, pour diriger la gestion des licences d’étiquettes pour TikTok. Pas plus tard qu’hier, TikTok a ouvert un immense bureau de 120 000 pieds carrés au cœur de Culver City.

Avec Merlin franchissant le pas, il sera intéressant de voir combien d’autres labels montent à bord. Les efforts de TikTok pour établir des bureaux permanents aux États-Unis pourraient y contribuer.

Malgré cela, TikTok est toujours banni des appareils du gouvernement américain et fait actuellement l’objet d’une enquête. Cela pourrait amener certains labels à éviter les annonces publiques pour l’instant.