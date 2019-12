TikTok signe un accord à large portée avec la WWE qui inclut des licences musicales

World Wrestling Entertainment (WWE) a annoncé avoir formé un partenariat avec TikTok, qui comprend d'importantes licences musicales.

Une grande partie du nouveau partenariat est le lancement d'un compte officiel WWE TikTok. La WWE fournira également à la plate-forme des thèmes d'entrée pour 30 de ses superstars de la lutte et du Hall of Famers. Cela inclut la musique associée à:

"Stone Cold" Steve Austin The UndertakerGuerrier UltimeBecky LynchJohn CenaSasha Banks

Les utilisateurs de TikTok pourront utiliser cette musique dans leurs propres vidéos qu'ils partagent sur la plateforme. Les utilisateurs auront également accès à du contenu WWE quotidien exclusif, comme des matchs sur le ring et des actions dans les coulisses. Cela inclut le récent événement à la carte WWE TLC: Tables, Ladders & Chairs.

Sur toutes les plateformes de médias sociaux, la WWE compte plus d'un milliard de followers dans le monde. Mais le partenariat pourrait les aider à atteindre un public plus jeune, puisque plus de 60% des 26,5 utilisateurs mensuels actifs de l'application ont entre 16 et 24 ans.

La WWE n'est pas la première ligue sportive avec laquelle TikTok s'est associée. La NFL, la NBA et l'International Cricket Council ont également conclu des accords avec la société. Ces offres incluent le partage des points forts du jeu et d'autres contenus sur la plate-forme.

Jayar Donlan, vice-président exécutif des médias avancés à la WWE, déclare que le nouveau partenariat «offre un nouveau niveau d'engagement avec le contenu de la WWE en permettant à la communauté TikTok de créer leurs propres histoires partageables liées aux superstars de renommée mondiale de la WWE . "

TikTok a également commenté le nouveau partenariat.

Mayan Scharf, qui est responsable des partenariats mondiaux de TikTok, a déclaré: «En capturant la passion et le frisson de la lutte, la WWE est à l'avant-garde du rapprochement des sports et du divertissement d'une manière non conventionnelle et amusante. Grâce à notre partenariat avec la WWE, nous sommes impatients de faire vivre l’excitation de l’expérience de la WWE à la communauté mondiale de TikTok. "