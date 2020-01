TikTok Superstar Chase Hudson signe un accord de représentation avec WME

La star de TikTok, Chase Hudson, et le collectif de création de contenu Hype House ont signé un accord de représentation avec William Morris Endeavour Entertainment (WME).

Selon The Hollywood Reporter, WME assurera une représentation dans les domaines suivants:

digitalfashionmodelingmusictouringcommercialsfilm and televisionlicensing

Chase Hudson n’a que 17 ans et il compte déjà plus de neuf millions de followers sur TikTok. Sur sa chaîne, il réalise non seulement des vidéos de synchronisation labiale, mais aussi des vidéos de comédie et de danse. On estime que bon nombre de ses vidéos reçoivent des millions de vues. Il compte également des millions de followers sur Instagram et Snapchat.

Connu comme un E-boy, Hudson représente un nouveau type de star de la musique virale. C’est une superstar qui ne chante pas, mais qui a l’air bien avec la musique. Certains croient que les E-boys et E-girls pourraient un jour rivaliser avec les groupes de garçons et de filles qui ont réussi dans l’industrie pendant des décennies. Ils pourraient également générer des millions de revenus publicitaires de la même manière que les influenceurs Instagram l’ont fait.

Avec son compatriote utilisateur de TikTok, Thomas Petrou, Hudson a fondé Hype House il y a quelques mois. Selon le New York Times, le groupe de collaboration compte actuellement 19 membres et comprend certains des utilisateurs les plus populaires de TikTok, tels que Charli D’Amelio et Addison Rae. Certains d’entre eux vivent même ensemble dans un manoir de Los Angeles.

D’Amelio, qui a 15 ans et qui serait la petite amie de Hudson, compte 5 millions de followers sur TikTok, qu’elle a gagné en seulement trois mois.

Alors que WME représentera Hudson comme son agent, Erika Monroe-Williams – qui travaille pour The Green Room – continuera à servir de manager.

Hudson n’est pas la première star de TikTok à connaître le succès. Ailleurs, il est rapporté que la marque de mode Céline a engagé Noen Eubanks, 18 ans, pour devenir le nouveau visage de leur marque. Il compte actuellement 7,5 millions de followers sur TikTok et beaucoup de fans sur Instagram également.