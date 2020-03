Tim & Eric’s New Show Beef House débute une semaine plus tôt: Regardez

Tim Heidecker et Eric Wareheim ont créé leur nouvelle sitcom Beef House une semaine plus tôt. Vous pouvez regarder l’épisode un, intitulé «Army Buddy Brad», sur le site Web de Adult Swim.

Selon un communiqué de presse, Beef House est «environ cinq hommes – Tim Heidecker, Eric Wareheim, Ron Auster, Ben Hur, Tennessee Luke – et la femme d’Eric Megan, vivant sous un même toit». Le personnage de Tim est «un slacker décontracté du rock and roll» et Eric est «un mari au foyer très nerveux».

L’épisode inaugural, qui a lieu le dimanche de Pâques, suit Eric alors qu’il se prépare pour une chasse aux œufs de Pâques. Mais la journée est presque ruinée lorsque Brad, le copain de l’armée de Tim, arrive.

