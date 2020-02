Tim McGraw quitte Sony Music à Nashville et rejoint Big Machine

Après avoir quitté Sony Music Nashville plus tôt ce mois-ci, la star de la musique country Tim McGraw a signé avec Big Machine Records.

McGraw, avec le fondateur de Big Machine, Scott Borchetta, est monté sur scène lors du Country Radio Seminar de la semaine dernière (un rassemblement d’artistes de musique country, d’employés de radio et de professionnels de la musique) pour annoncer la nouvelle. Le public a éclaté en applaudissements alors que les deux détaillaient leur nouvel accord.

Borchetta a dit qu’il avait manqué McGraw, qui a indiqué que le sentiment était mutuel. Borchetta a ensuite noté le succès de leurs efforts précédents et a dit qu’il était plein d’espoir pour l’avenir. McGraw a réitéré que sa relation avec Scott remonte à plusieurs décennies et que lui aussi était impatient de reprendre leur partenariat.

Auparavant, McGraw faisait partie de la bannière Big Machine entre 2012 et 2017, date à laquelle lui et sa femme, Faith Hill, sont passés à Sony Music Nashville.

Bien que McGraw était manifestement mécontent de ses trois années à Sony Music Nashville, aucune raison n’a été donnée pour son départ. Hill est toujours signé avec Sony Music Nashville.

Tim McGraw n’a pas été le seul artiste de renom à retrouver un ancien label au Country Radio Seminar. Lors d’un déjeuner lors de l’événement, la légende du pays Reba McEntire a annoncé qu’elle était passée de Big Machine Records et de retour à Universal Music Group Nashville, où elle avait été signée (sous Mercury et MCA) pendant plus de 30 ans.

McGraw devrait entreprendre sa tournée Here on Earth plus tard cette année. La première de ces représentations devrait avoir lieu le 10 juillet et d’autres dates ont été réservées jusqu’à la fin septembre.

Selon le site Web de l’artiste, les billets seront bientôt disponibles à l’achat. Midland et Ingrid Andress devraient ouvrir les spectacles et deux concerts dans les stades ont été organisés avec Luke Combs.

McGraw n’a pas encore publié de déclaration sur le changement d’étiquette. Big Machine s’est rendu sur Twitter pour accueillir à nouveau le joueur de 52 ans.