Tim ‘Ripper’ Owens claque le Temple de la renommée du rock and roll sur le dernier snub de Judas Priest

Ancien JUDAS PRIEST chanteur Tim “Ripper” Owens a claqué le Temple de la renommée du rock and roll après le dernier snub du groupe.

Les légendes britanniques du heavy metal étaient sur le bulletin de vote pour Rock Hall induction cette année, mais n’a pas reçu suffisamment de votes pour faire la classe de 2020.

Ayant droit à l’induction depuis 1999, PRÊTRE était auparavant sur le bulletin de vote pour la classe 2018 du Temple de la renommée du rock and roll, mais a finalement été exclu de la liste des intronisés.

Les membres actuels Rob Halford, Ian Hill, Glenn Tipton et Scott Travis aurait été intronisé avec K.K. Downing, Les Binks et défunt batteur Dave Holland.

Parler à Fusion de la station de radio WRIF de Detroit, Owens a déclaré PRÊTRE‘absence du Rock Hall: “Voici la seule chose à propos de JUDAS PRIEST. Quelqu’un a dit une fois: “Eh bien, ils essaient de chercher des groupes et des musiciens qui ont de l’influence.” Eh bien, comment pouvez-vous être plus influent sur la musique que JUDAS PRIEST? Deux guitares. À peu près inventé l’expression «heavy metal». Le cuir et les clous et ce qu’ils portaient… C’est horrible JUDAS PRIEST n’est pas là et se fait snober à nouveau, mais, d’autre part, je ne vais pas entrer avec JUDAS PRIEST non plus, donc on dirait que je suis aussi un peu snobé. je [was] dans le groupe depuis environ 10 ans, et je n’entrerai pas. “

On lui a demandé s’il irait toujours au Rock Hall cérémonie si PRÊTRE a été intronisé, Owens a dit: “Écoutez, je suis toujours ami avec tout le monde. J’espère certainement que je serais invité à y aller s’ils entraient dans le Temple de la renommée. Je ne peux pas imaginer qu’ils ne le feraient pas, mais une partie de la prise de décision qui se produirait ne me choquerait pas. De toute évidence, ils ont en quelque sorte effacé mon histoire. Cela ne change pas ce que je pense. Je suis totalement ami avec eux. Des gens incroyables, tous – Rob inclus. C’est un peu comme mon collège – JUDAS PRIEST était. Mais je pense que je serais invité. Je veux dire, c’est choquant que tu puisses être [in a band] environ 10 ans et deux enregistrements en studio, jusque-là, et ne pas y aller. “

Owens a également fait des commentaires négatifs sur la Temple de la renommée du rock and roll introniser les artistes rap et pop, en disant que les actes hip-hop n’appartiennent pas à l’institution.

“Le problème est qu’il ne devrait pas être appelé Temple de la renommée du rock and roll ensuite, parce qu’ils ne mettent pas des artistes rock and roll dedans; ils mettent des musiciens, ” Tim m’a dit. “Et certains d’entre eux, à mon avis, ne sont même pas vraiment des musiciens. Ce n’est pas parce que vous pouvez rimer quelques mots et marmonner quelque chose que vous êtes un musicien.

“Il ouvre les portes pour JUDAS PRIEST faire le Rap Hall Of Fame” Owens plaisanté. “C’est donc probablement une bonne chose de nos jours. Et j’espère vraiment pouvoir entrer dans le Temple de la renommée du football – les Temple de la renommée du football de la NFL – que je ne joue pas et que je n’ai jamais vraiment, mais je le regarde, donc je devrais probablement pouvoir y entrer. C’est comme ça qu’ils voient les choses.

“C’est juste nommé la mauvaise chose, n’est-ce pas?” Tim ajoutée. “C’est la seule chose. Ils devraient juste changer le nom en Music Hall Of Fame. … Rock and roll est une marque de rock and roll. De toute évidence, certains artistes country peuvent entrer, car ils ont des [rock] influences. Johnny Cash, Je peux voir y aller, parce que le vieux Johnny Cash était rockabilly, et il avait une partie de cette influence. Et de nos jours, le pays va certainement entrer, car ils sont plus rock and roll que le pays. “

Même si les artistes sont éligibles au Temple de la renommée du rock and roll 25 ans après la sortie de leur premier album ou single, des groupes emblématiques de hard rock et de métal comme PRÊTRE, IRON MAIDEN et MOTÖRHEAD doivent encore être reconnus par l’institution, qui a GUNS N ‘ROSES au cours de la première année d’admissibilité de ce groupe.

Rock Hall règles stipulent que les artistes deviennent éligibles un quart de siècle après la sortie de leurs premiers disques, mais salle affirme également que d’autres “critères incluent l’influence et l’importance de la contribution des artistes au développement et à la perpétuation du rock ‘n’ roll”, qui est, bien entendu, susceptible d’interprétation.

Admissible à l’induction depuis 1999, BAISER n’a obtenu sa première nomination qu’en 2009 et a finalement été intronisé en 2014.

VIOLET FONCÉ était éligible au Rock Hall depuis 1993 mais n’a été intronisé qu’en 2016.