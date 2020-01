Tim ‘Ripper’ Owens: J’ai visité plus d’endroits en solo que jamais avec Judas Priest

Tim “Ripper” Owens dit qu’il a joué dans plus d’endroits depuis son départ JUDAS PRIEST que lui alors qu’il était membre de la légendaire tenue de heavy metal.

Owens rejoint PRÊTRE en 1996 après avoir été découvert lorsque le batteur du groupe a reçu une cassette vidéo de lui jouant avec le PRÊTRE bande de couverture ACIER BRITANNIQUE. JUDAS PRIEST à l’époque cherchait un remplaçant pour Rob Halford, qui a depuis rejoint le groupe.

Owens enregistré deux albums studio avec JUDAS PRIEST – 1997 “Jugulator” et 2001 “Démolition” – avant le retour de Halford dans le groupe.

Parler à Trevor Joe Lennon sur la façon dont il a réussi à passer d’être en PRÊTRE, Owens dit (entendre l’audio ci-dessous): “Quitter JUDAS PRIEST – tu détestes laisser le nom JUDAS PRIEST. Je pense que c’était la seule chose. C’est, comme, ‘Oh, vous êtes hors de JUDAS PRIEST. ‘ Les gens me disent encore: “ Mec, tu es hors de JUDAS PRIEST. Qu’avez-vous fait depuis que vous étiez [in the band]? J’ai visité plus d’endroits – même au cours de la dernière année – j’ai visité plus d’endroits que jamais JUDAS PRIEST. Et c’est plutôt sympa.

“De nos jours, les gens s’attendent à ce que vous leur remettiez quelque chose que vous avez fait”, a-t-il expliqué. “Il y a des années, dans les années 90 et 80, vous receviez un journal, un magazine, vous alliez au magasin local, vous pourriez aller sur le site Web de la personne. De nos jours, les gens [go] sur les réseaux sociaux et [expect] à remettre, voici ce que vous faites.

“Tu sais ce que je dis aux gens? [When they ask me] ‘Qu’est-ce que tu fais [now]? Je dis “Google moi”. C’est pas difficile. [People will] envoyez-moi des messages sur mon Facebook, et ils m’envoient des messages personnels, disant: “Alors, qu’est-ce que tu fais?” Je suis comme tu m’envoies un message sur mon Facebook Messenger, où tout est sur mon Facebook, Qu’est-ce que je fais. Je ne sais pas quoi te dire d’autre. Tout est sur mon Facebooket pourtant vous m’envoyez un message sur mon Facebook me demandant ce que je fais. C’est, comme, mec, l’époque où nous allions au magasin de disques local et prenions le magazine et voyions ce qui se passait, le magazine local, [are long gone].

“Les gens disent toujours:” Après JUDAS PRIEST, où êtes-vous allé?’ Je me dis “Mec, j’ai fait …” L’année dernière, j’ai sorti trois disques – LES TROIS TREMBRES, UNE NOUVELLE VENGEANCE et ESPRITS DE FEU… Donc, c’est comme, écoutez, je suis assez occupé. “

Tim Raconté The Metal Voice en 2016 qu’il “n’aurait pas quitté JUDAS PRIEST. “Mais il a précisé:” Je voulais partir JUDAS PRIEST, parce que j’avais déjà enregistré le TERRE GELÉE record[[«Le fardeau glorieux»]. Je voulais donc JUDAS PRIESTparce que je voulais faire autre chose, mais je n’aurais jamais arrêté. Parce que j’étais de grands amis avec eux, et j’étais le chanteur de JUDAS PRIEST. Mais pour gagner plus d’argent et faire plus de choses, j’ai dû me diversifier et faire d’autres choses. ”



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).