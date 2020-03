Tim ‘Ripper’ Owens lance une nouvelle fois le Rock and Roll Hall of Fame sur le dernier snub de Judas Priest

Ancien JUDAS PRIEST chanteur Tim “Ripper” Owens a de nouveau claqué la Temple de la renommée du rock and roll après le dernier snub du groupe.

Les légendes britanniques du heavy metal étaient sur le bulletin de vote pour Rock Hall induction cette année, mais n’a pas reçu suffisamment de votes pour faire la classe de 2020.

Ayant droit à l’induction depuis 1999, PRÊTRE était auparavant sur le bulletin de vote pour la classe 2018 du Temple de la renommée du rock and roll, mais a finalement été exclu de la liste des intronisés.

Les membres actuels Rob Halford, Ian Hill, Glenn Tipton et Scott Travis aurait été intronisé avec K.K. Downing, Les Binks et défunt batteur Dave Holland.

S’adressant à l’émission de radio “The Five Count”, Owens a déclaré PRÊTRE‘absence du Rock Hall: “Je m’en fiche JUDAS PRIEST être trop snobé moi-même; Je veux dire, c’est tout [rock] genre étant snobé. Pas même du hard rock. Je veux dire, ÉTRANGERn’a même pas été là pour être là-dedans. ÉTRANGER devrait être avant tout groupe qui vient de rentrer, à mon avis. Je monte dans une voiture et j’entends cinq chansons différentes chaque jour quand je conduis ÉTRANGER. Je suis donc choqué que ça s’appelle le Rock and Roll Hall… Ça ne devrait pas être appelé Temple de la renommée du rock and roll; il faut l’appeler Music Hall Of Fame, s’ils veulent laisser entrer ces gens. Je veux dire, je ne vais pas entrer – JUDAS PRIEST a été snobé pour être dedans, et je suppose JUDAS PRIEST m’a snobé. J’étais dans le groupe depuis environ 10 ans et je n’y vais pas.

“Vous parlez d’un groupe influent”, a-t-il poursuivi. “Les gens ont dit qu’ils[[Rock Hall]comme des gens qui ont influencé les gens. Je suis, comme, comment pourriez-vous être plus influent que JUDAS PRIEST?[[NOIR] SABBAT puis PRÊTRE [were the two bands that started] ce genre et [got] ça va. Et même le cuir et les pointes [image], comment ils ont commencé cette tendance, à mon avis. Les deux guitares qu’ils ont vraiment poussé [to the forefront].

“Je suis choqué, mais il y a beaucoup plus de gens que JUDAS PRIEST [quinesontpasdansle[thatarenotintheRock Hall], et c’est ce qui est dommage, ” Owens ajoutée. “Ses Temple de la renommée du rock and roll, et Chubby Checker n’est pas là, et ce gars avait une chanson et une danse, ‘La torsion’ [which popularized the ‘Twist’ dance craze], et c’est un peu comme, comment diable cela peut-il arriver? Encore JOUR VERT est dedans. Ou le grand rappeur qui vient d’entrer. Je veux dire, comment un grand rappeur entre-t-il dans le Temple de la renommée du rock and roll? Comment cela peut-il arriver? Il devrait aller au Music Hall Of Fame. Je veux dire, c’est excitant, car il y a de fortes chances que je puisse entrer dans le Temple de la renommée du rappeur, donc je suppose que c’est plutôt bon. Je commence un truc pour ça. Je n’ai pas besoin de faire une chanson de rap; J’ai juste besoin d’être un musicien pour y entrer. Et une autre bonne chance que j’ai – j’ai toujours voulu faire ça – il y a une bonne chance que je puisse entrer dans le Temple de la renommée du baseball aussi. Écoutez, je ne joue jamais – j’ai joué dans la Petite Ligue au lycée, donc il y a de fortes chances que je puisse y aller, car les musiciens devraient être autorisés à Temple de la renommée du baseball. “

Même si les artistes sont éligibles au Temple de la renommée du rock and roll 25 ans après la sortie de leur premier album ou single, des groupes emblématiques de hard rock et de métal comme PRÊTRE, IRON MAIDEN et MOTÖRHEAD doivent encore être reconnus par l’institution, qui a GUNS N ‘ROSES au cours de la première année d’admissibilité de ce groupe.

Rock Hall règles stipulent que les artistes deviennent éligibles un quart de siècle après la sortie de leurs premiers disques, mais salle affirme également que d’autres “critères incluent l’influence et l’importance de la contribution des artistes au développement et à la perpétuation du rock ‘n’ roll”, qui est, bien entendu, susceptible d’interprétation.

Admissible à l’induction depuis 1999, BAISER n’a obtenu sa première nomination qu’en 2009 et a finalement été intronisé en 2014.

VIOLET FONCÉ était éligible au Rock Hall depuis 1993 mais n’a été intronisé qu’en 2016.



