Tim «Ripper» Owens veut faire équipe avec Rob Halford pour la couverture de «Under Pressure» de Queen

Ancien JUDAS PRIEST chanteur Tim “Ripper” Owens dit qu’il aimerait enregistrer un duo avec le leader de longue date du groupe Rob Halford.

Owens rejoint PRÊTRE en 1996 après avoir été découvert lorsque le batteur du groupe a reçu une cassette vidéo de lui jouant avec le PRÊTRE bande de couverture ACIER BRITANNIQUE. JUDAS PRIEST à l’époque cherchait un remplaçant pour Halford, qui a depuis rejoint le groupe.

Owens enregistré deux albums studio avec JUDAS PRIEST – 1997 “Jugulator” et 2001 “Démolition” – avant Halfordest de retour dans le groupe.

Dans une toute nouvelle interview avec le “Aïe, tu es sur mes cheveux” Podcast, Owens a été demandé s’il avait jamais été question de sa collaboration avec Halford sur un nouveau projet. Il a répondu (entendre l’audio ci-dessous): “Nous n’en avons jamais parlé, ce qui serait plutôt génial. Rob et je suis ami, et c’est génial … j’adorerais faire quelque chose avec Rob, et j’y ai toujours pensé, et je pense que les fans adoreraient ça. Même si nous faisons une chanson ou deux.

“Quelqu’un a ri quand j’ai dit ça, mais depuis 15 ans, j’ai toujours dit, mec, j’aimerais faire la chanson ‘Sous pression’ [le1981[the1981REINE hit co-écrit par et mettant en vedette David Bowie]avec Rob. Ce serait une grande fin. Et c’est drôle, parce que [that song features] deux de mes chanteurs préférés, Freddie [[Mercure]et particulièrement David Bowie – J’aime absolument David Bowie – et pour Rob et moi pour le faire, je pense que ce serait une chose incroyable.

“Je pense que ce serait génial de travailler avec Rob“, a-t-il ajouté.” Et je suis toujours très ami avec le PRÊTRE camp et grands amis avec Rob. Ce serait donc assez génial. “

Adressage HalfordLe récent commentaire de “qu’il est” prêt à “interpréter des chansons écrites et enregistrées au cours des années où PRÊTRE a été dirigé par Owens, Tim a dit: “J’adorerais entendre PRÊTRE [perform some of the songs I recorded with the band]. Écoutez, leur célébration de 50 ans [in 2020], vous ne pouvez tout simplement pas ignorer les presque 10 années que j’ai passées dans le groupe. Je sais qu’ils l’ont en quelque sorte ignoré, et je comprends pourquoi, mais à ce stade, ce serait cool de jeter un ‘Brûle en enfer’. Les chansons que j’ai chantées Rob chanterait si bien, et ce serait vraiment génial d’entendre; ‘Brûle en enfer’ serait parfait pour lui. “

En octobre dernier, JUDAS PRIEST guitariste Richie Faulkner dit que “L’enfer est à la maison” est l’une de ses chansons préférées du Owens ère.

En 2020, PRÊTRE célébrera son 50e anniversaire en se lançant dans une tournée spéciale.



