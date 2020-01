Tim Sköld et Nero Bellum unissent leurs forces dans Not My God

Deux leaders de la musique industrielle hardcore, Tim Sköld (ex-MARILYN MANSON, FUSIL À FUSIL MESSIAH) et Nero Bellum (PSYCLON NINE), unissent leurs forces sur ce premier album pour leur tout nouveau projet, PAS MON DIEU.

Le couple n’est pas étranger à travailler ensemble, ayant tous deux servi de membres du groupe live pour les projets de l’autre – Sköld en tant que guitariste pour PSYCLON NINE et Bellum comme claviériste pour SKOLD. cependant, PAS MON DIEU marque leur première collaboration artistique, écrivant et enregistrant ensemble sur un album studio.

PAS MON DIEULa version éponyme de 13 titres contient de toutes nouvelles compositions et même si certains pourraient qualifier cette version d’industrielle, Sköld et Bellum ont conçu une nouvelle version majestueuse de la musique électronique qui met en valeur l’expérimentation tout en pervertissant les sensibilités pop. Le duo a également fait équipe avec un célèbre vidéaste, Vicente Cordero de Films d’industrialisme, pour une vidéo spectaculaire pour le premier single, “Fiction”.

“Pas mon Dieu” sera disponible partout sur les plateformes numériques ainsi que sur le digipak CD et un pressage de vinyle transparent 2LP très limité (seulement 300 exemplaires) via Cléopâtre Records à partir du 14 février.

Liste des pistes:

01. fiction



02. Jusqu’à ce que la douleur disparaisse



03. Semer la discorde



04. Meurtre suicide



05. Égaliseur



06. Droit de naissance



07. Decay, Decay



08. Premier sang



09. Plus jamais



dix. Maintenant



11. Perséphone



12. Noir froid



13. 13

Sköld a été l’une des rares exportations de musique suédoises durables depuis les années 80 en tant que leader d’un des premiers groupes de métal de ce pays et des plus prospères, FUSIL À FUSIL MESSIAH. Après la suspension de cette tenue au milieu des années 90, Sköld a rayé de ses propres ailes et a sorti le premier album de son projet de métal industriel, le SKOLD album, en 1996. L’album a été salué comme un triomphe avec des chansons telles que “Le chaos” et “Je vous salue Marie” atterrissage dans les grands films ainsi que dans les jeux vidéo traditionnels. Depuis, Sköld a ensuite travaillé dans de nombreux autres grands groupes, devenant membre de KMFDM et MARILYN MANSON en plus de jouer en direct avec Taime Downec’est LES NEWLYDEADS et Nivek Ogrec’est OHGR, tout en composant, interprétant et produisant pour d’autres artistes, par exemple IMMOBILE EN BLANC, ainsi que plusieurs SKOLD albums.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).