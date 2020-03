Tina Morris de Village Studios pourparlers courir les choses dans les coulisses

Pour le Mois international de la femme de cette année, uDiscoverMusic, en partenariat avec UMe, met en lumière des femmes de toutes les facettes de l’industrie à travers notre «Women To The Front» campagne.

Avec la conviction que les femmes ne devraient pas seulement être au premier plan de la conversation ce mois-ci (mais tous les mois), notre objectif est de mettre en avant les femmes à la pointe de leurs industries respectives.

Dans cet esprit, nous avons parlé aux femmes de l’industrie, y compris les artistes, les entrepreneurs, les créatifs, les propriétaires d’entreprise et les pionniers. Le premier talent de notre série est Tina Morris, directrice de studio d’une installation d’enregistrement si emblématique qu’elle ne porte pas le surnom de «studio» ou «enregistrements» en son nom.

Connu simplement comme Le village, cet ancien pavillon maçonnique devenu studio de méditation transcendantal transformé en studio d’enregistrement a accueilli des frappeurs intemporels de l’industrie, de Lady Gaga à Harry Styles et Guns N ‘Roses à Fleetwood Mac.

Morris fait partie intégrante de ces murs musicaux sacrés depuis ses débuts en tant qu’ingénieur et technicien de studio en 1996. Elle a été nommée directrice de studio en 2006 après avoir été embauchée par le propriétaire du studio Jeff Greenberg. Ancienne élève du prestigieux Berklee College of Music, Morris a commencé sa carrière en tant que guitariste et ingénieure de production musicale. Un choix en partie inspiré de Guns N ’Roses et de leur album phare, Appetite for Destruction.

«Je voulais être une rock star», partage Morris. “Le jeu de guitare de Slash m’a étonné, alors j’ai troqué mon violon contre une guitare électrique de marque Sears!”

Après des années de concert avec son groupe de heavy metal et de travail comme ingénieur indépendant pour NPR, Q Division Studios et The Blue Man Group, elle a décidé de déménager à Los Angeles avec son mari John Joyce.

Un zèle pour tout ce qui dépasse la passion, Morris croit fermement en son pouvoir de rassembler les gens en des temps divisés:

«Comme nous le savons tous, la musique touche nos âmes lorsque nous sommes tristes, heureux, amoureux, traversant une rupture ou tout simplement heureux d’être avec des amis et de partager ce temps ensemble», explique Morris.

«Pour parler à tout le monde, nous avons besoin d’artistes masculins et féminins. En grandissant, j’ai toujours été inspirée par les artistes féminines parce que je les connaissais. Joan Jett et Lita Ford ont toujours été des artistes que je regardais parce qu’ils m’ont donné la permission de sortir. »

«Pouvoir contribuer à faire de la musique qui inspire les gens à sourire ou à pleurer a toujours été important pour moi et j’espère que nous continuerons d’inspirer d’autres jeunes femmes à devenir ce qu’elles veulent être en tant qu’artistes, productrices, ingénieurs et autres rôles dans l’industrie de la musique. “

Morris apporte cette révérence de la musique à son travail tous les jours alors que The Village continue d’attirer des A-listers et des up-and-comers cherchant plus qu’un studio, mais une communauté autour de laquelle se rassembler et elle ne s’arrêtera pas de sitôt.

Visitez notre site Women To The Front pour plus de profils, listes de lecture et fonctionnalités qui célèbrent les nombreuses réalisations des femmes dans la musique dans tous les genres et professions.

