Tiré au sort! Bandcamp offrira chaque jour aux artistes touchés par le coronavirus

Bandcamp, le magasin de musique en ligne fondé en 2008, veut faire sa part pour atténuer la situation de stress et de tension que COVID-19 a provoquée dans le monde entier. Le divertissement est l’une des industries les plus touchées par l’épidémie de coronavirus, et les plus touchées sont les artistes qui, à l’ère numérique, leurs revenus proviennent principalement des performances en direct et non du streaming. C’est bien connu de Bandcamp, qui s’associe pour rendre la crise moins compliquée pour eux, et décide de donner tout son revenu d’une journée aux artistes.

Comme toutes les tombolas, pendant les 1440 minutes qui dureront le 20 mars, le site abandonnera ses revenus partagés sur les ventes de musique pour tenter de «Mettez l’argent si nécessaire directement dans les poches des artistes». Il s’agit d’une action d’une grande sensibilité et solidarité envers les personnes qui rendent cette industrie vraiment incroyable.

“La pandémie de Covid-19 est en plein effet, et les artistes ont été particulièrement touchés par l’annulation des tournées et des spectacles dans un avenir prévisible”, a écrit le cofondateur et PDG de Bandcamp, Ethan Diamond, dans un communiqué sur le site. site Web de la plateforme. Diamant ajouté: “Pour de nombreux artistes, une seule journée de ventes boostées peut faire la différence entre pouvoir ou non payer le loyer.”

“Les musiciens continueront de ressentir les effets de la perte de revenus de tournée pendant de nombreux mois, nous allons donc partager quelques idées ci-dessous sur la façon dont les fans peuvent soutenir les artistes qu’ils aiment et comment les artistes peuvent amener de nouveaux fans créatifs moyens de fournir un soutien », poursuit le communiqué. “Cela peut sembler simple, mais la meilleure façon d’aider les artistes est de leur apporter un soutien financier direct.Nous sommes impatients de nous rejoindre vendredi et pour les prochains mois alors que nous travaillons pour soutenir les artistes dans cette période difficile. »

Donc, vous savez, si vous avez un disque ou un vinyle en attente d’achat, attendez le 20 mars et vous soutiendrez à 100% votre artiste préféré.