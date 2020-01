Tobias Forge de Ghost donne vie à ses idées de vidéoclips: “ La plupart des choses que je propose ne sont pas encore terminées ”

Dans une récente interview avec Presse alternativeest APTV, FANTÔME cerveau Tobias Forge a discuté de ses frustrations en essayant de donner vie à ses visions décadentes tout en devant respecter son budget et révèle les deux idées de clips vidéo de FANTÔMEest le dernier catalogue qui n’a pas encore été produit.

Parlant des difficultés qu’il rencontre pour obtenir FANTÔME vidéos réalisées, La forge a déclaré (voir la vidéo ci-dessous): “Je suis la dynamo d’une opération, mais je suis entouré de beaucoup de gens. Donc, chaque fois que je veux faire quelque chose, je dois d’abord vendre cette idée à X personnes, en pour qu’il ait le soutien et le financement. C’est une chose si vous êtes un artiste de l’argile et la seule chose dont vous avez besoin est ce morceau d’argile, et avec cela vous pouvez créer n’importe quoi. Mais, évidemment, j’ai besoin de gens autour de moi pour orchestrer n’importe quelle idée que j’ai – que ce soit cinématographique ou audio ou visuellement. Chaque idée doit passer par un certain petit “est-ce que je veux vraiment faire ça?” Et, croyez-moi, la plupart des choses que je propose ne sont pas encore terminées – je ne les ai pas faites – parce que beaucoup se retrouvent dans le “Eh, nous ne pouvons pas le faire correctement maintenant. Nous n’avons pas le temps de le faire maintenant. ‘D’accord.’ Nous avons donc beaucoup de choses qui juste – certains s’habituent et certains [don’t]. Mais essentiellement, vous pouvez tout faire. Vous devez juste en avoir tellement envie que cela vaut la peine de passer par tout ce processus de vente à tout le monde, puis de l’orchestrer puis de le finaliser et de le défendre. Donc, parfois, vous venez avec des idées qui sonnent bien quand il est trois heures du matin, puis, deux jours après, c’est juste, comme, [chuckles] “Pfft.” “

Le mois dernier, La forge révélé à la Finlande Kaaos TV qu’il enregistrera une nouvelle chanson en janvier avant de se mettre au travail FANTÔMEC’est le cinquième album.

La forge n’a pas révélé où la chanson autonome fera surface, mais il a ajouté qu’il continuera à écrire jusqu’en mai, avec des plans pour entrer en studio le 1er juin. Il a fait la remarque suivante: “Avec un peu de chance, nous allons commencer à enregistrer la batterie pour tous ces 15 chansons – quelque chose comme ça – je vais écrire. Certaines d’entre elles sont écrites, certaines sont en morceaux et d’autres je ne sais pas encore. “

Le musicien, qui joue la plupart des instruments sur FANTÔMEalbums à l’exception de la batterie, a ajouté qu’il voulait créer des chansons destinées à être jouées dans de grandes salles, en disant: “Faire un cinquième album signifie que je vais continuer à écrire des chansons qui sonneront bien sur [an arena stage]. “

Le nouveau FANTÔME l’album sortira début 2021 et fera le suivi de 2018 “Prequelle”, qui contenait les tubes radio rock “Les rats” et “Dance Macabre”.



