Tobias Sammet continue de travailler sur le nouvel album d’Avantasia, dit Edguy est “ en pause ”

Tobias Sammet dit qu’il travaille sur un nouvel album de son AVANTASIA projet. Le disque sera la suite de “Moonglow”, qui est sorti l’année dernière. En outre, le chanteur et compositeur allemand a révélé que son groupe de longue date EDGUY est actuellement «en pause».

Sammet a annoncé la nouvelle de ses plans d’enregistrement dans un article sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée. Il a écrit: “Amis, certains d’entre vous se sont EDGUY récemment, et ce que je suis à côté, quand un nouveau AVANTASIA l’album est dû, etc. Eh bien, qui sait ce qui va se passer exactement ces jours-ci et les prochains mois. La première priorité pour nous tous devrait être d’être en bonne santé et en sécurité. C’est tout ce qui compte en ce moment!

“Mais vous avez demandé deux ou trois choses, et je pense que j’ai le temps en ce moment de mettre les choses au clair:

“Je travaille sur un nouveau AVANTASIA enregistrer depuis un certain temps maintenant, et non sur un nouveau EDGUY enregistrer parce que c’est ce qui me convient. C’est un compliment, chaque fois que j’écris un album pour EDGUY les gens demandent AVANTASIA et vice versa. Mais en tant qu’artiste, vous avez une idée de ce que vous voulez, de ce que vous êtes amené à faire ensuite, que le désir intérieur est votre carburant et votre conduite, et quiconque a récemment écrit quelques albums sincères sera d’accord avec moi. Les idées doivent être faites d’une certaine manière, et dans mon cas, s’il n’y en avait pas AVANTASIA, Il faudrait que je l’invente.

“Sascha [[Paeth, guitariste / producteur]et j’ai commencé à travailler sur de grandes idées il y a quelque temps, et pour moi dans l’art, il y a ma voie ou pas, et je vous et moi-même devons cette honnête détermination.

“EDGUY est en pause depuis un certain temps comme vous vous en êtes tous rendu compte. Oui, cela fait un moment que nous ne sommes pas sortis, et rien n’est en préparation actuellement, mais nous faisons tous nos propres affaires, au moins jusqu’à ce que ce virus moyen arrête de grandes parties de la vie quotidienne partout dans le monde.

“La situation est, [2014’s] «Police spatiale» était un super album, mais c’était extrêmement épuisant de monter et d’en faire le super album dont j’étais satisfait. Ce n’est pas inhabituel, je présume, près de 3 décennies dans un groupe, lorsque vous livrez comme sur des roulettes, les groupes devraient être autorisés à manquer d’accord mutuel, puis prendre une pause plutôt que de livrer quelque chose dans le but de mettre leur logo sur quelque chose.

“De plus, je ne peux pas me séparer en deux. EDGUY a toujours été mon amour, et au début de 1999, j’ai commencé mon deuxième amour – AVANTASIA. Vous savez, j’ai aussi des idées pour un projet solo que j’aimerais tellement désespérément faire, mais je ne veux pas me perdre dans trop de choses à la fois. De plus, avoir 42 ans, avoir écrit 18 albums, être un père de famille et un prisonnier dans l’isolement (actuellement, pas de pêche pour la sympathie ici, nous le sommes tous) – je ne veux tout simplement pas continuer à livrer comme une machine selon les attentes. C’est impossible.

“Alors, quand est le nouveau AVANTASIA album prêt? Je n’ai aucune idée! Qui sait ce que l’avenir nous réserve, je continuerai à travailler sur mes affaires, puis à voir ce qui sort et quand.

“Je vous souhaite de la force, de l’espoir et de la lumière en ces temps troublés, je suis pleinement conscient qu’il y a des choses plus importantes dans la vie que la question de savoir avec lequel de ses deux groupes un musicien va sortir un album. C’est complètement sans importance dans le vue d’ensemble, en regardant ce que le monde traverse en ce moment, alors ne prenons pas les petites choses trop au sérieux. Mais vous avez demandé et je voulais répondre au lieu de lire et de répondre aux commentaires individuels. C’est plus facile de cette façon.

“Sois en sécurité, je t’aime, Tobias“

“Moonglow” a été publié en février 2019 via Explosion nucléaire. L’album a fait ses débuts au n ° 1 en Allemagne et a également fait partie du Top 10 en Suède, en Suisse, en Autriche et en Espagne.

“Moonglow” apparitions invitées par Geoff Tate (QUEENSRŸCHE), Ronnie Atkins (JOLIES SERVANTES), Jørn Lande (MASTERPLAN), Eric Martin (M. BIG), Michael Kiske (HELLOWEEN), Bob Catley (MAGNUM), Soirée Candice (LA NUIT DE BLACKMORE), Hansi Kürsch (BLIND GUARDIAN) et Mille Petrozza (CRÉATEUR).



