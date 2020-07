QUEENSRŸCHE chanteur Todd La Torre a exprimé sa frustration à l’égard de son état d’origine, la Floride, après que le ministère de la Santé de la Floride a annoncé plus de 11 000 nouveaux cas de COVID-19 samedi, battant ainsi le record d’une journée de 10 109 États, établi deux jours seulement auparavant.

Plus tôt aujourd’hui, Todd tweeté: « Plus de victoires !!!! NOUVEAU: la Floride établit un record d’État en nombre de nouveaux cas de coronavirus en une seule journée avec 11 458. Il y a eu 190 052 cas totaux de COVID-19 et 3 702 décès en Floride depuis le début de l’épidémie. #fuckthisplace «

Gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui a généralement minimisé l’importance du pic dans les cas de coronavirus dans son état, a suscité des critiques plus tôt dans la semaine quand il a exhorté les résidents à sortir pour profiter du temps chaud et humide de la Floride parce que le virus « n’aime pas » l’été.

« Dans l’ensemble, le virus n’aime pas le soleil, la chaleur et l’humidité », Donald Trump dit un loyaliste. « Je pense que toutes les études l’ont montré. Je pense que si vous regardez la recherche des contacts et essayez d’identifier les flambées, très peu de flambées provenant de quelque chose comme un parc ou une plage.

« Pour le 4 juillet, je suis plus préoccupé par les gens qui entrent dans la climatisation et qui ont des soirées privées et des choses comme ça », a-t-il ajouté. « Virus aime mieux ce genre d’environnement. »

Les démocrates de Floride ont critiqué DeSantisle rejet de la pointe dans les cas, disant que « ses politiques ne fonctionnent tout simplement pas, et il rouvre imprudemment la Floride malgré les données appelant à la prudence. »

