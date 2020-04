Together at Home ‘attire près de 21MM de vues

Samedi, 20,7 millions de personnes ont regardé One World: Together at Home de Lady Gaga.

Les chiffres de Nielsen ne représentent qu’une partie du public américain également. Le rapport ne contient pas les totaux des services de streaming et des points de vente en ligne qui ont accueilli l’événement. L’événement télévisé de deux heures a débuté en partenariat avec Global Citizen. Il a été diffusé sur 26 réseaux aux États-Unis au cours de la tranche horaire de 20 h à 22 h.

One World: Together at Home a été organisée par Lady Gaga et a présenté des artistes du monde entier.

Le concert en streaming a permis de recueillir des fonds pour les agents de santé de première ligne et l’Organisation mondiale de la santé. À ce jour, plus de 127 millions de dollars ont été amassés. Plus de 5 millions de personnes ont participé au concert sur Facebook, Instagram et Twitter.

De plus, c’était la télédiffusion la plus sociale de la télévision. La plupart des fiançailles provenaient de comptes de célébrités: 83% des fiançailles provenaient de disciples de Lady Gaga et Priyanka Chopra Jones.

One World: Together at Home a commencé avec Lady Gaga assise à son piano, interprétant une interprétation de “Smile” de Charlie Chaplin.

Parmi les autres artistes à la maison, citons Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Burna Boy, Chris Martin, Eddie Vedder, Elton John, Finneas, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang , Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jones, Shah Rukh Khan, Taylor Swift et Steve Wonder, entre autres.

Parmi les divertissements figuraient des camées de travailleurs de la santé de première ligne, qui éduquaient les téléspectateurs. Les conseils comprenaient des informations sur le virus COVID-19 et les efforts de prévention. Il comprenait également des entretiens et des opinions d’experts de fonctionnaires de l’OMS.

L’effort n’est que l’un des nombreux efforts de divertissement au milieu de la pandémie de coronavirus.

Pendant ce temps, l’industrie de la musique live est toujours fermée et l’avenir des concerts et des tournées de 2020 est inconnu. Des pays comme la France, la Belgique et l’Allemagne interdisent les concerts d’été. Des artistes comme Taylor Swift et Justin Bieber ont entièrement annulé leurs tournées.