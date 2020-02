Tom DeLonge revient au studio avec Angels & Airwaves

Tout le monde peut connaître Tom DeLonge comme l’un des membres fondateurs du groupe pop punk, Blink-182 –Ou peut-être à cause de son énorme penchant pour les OVNIS–, mais en plus il a plusieurs projets intéressants. Anges et ondes C’est l’un d’entre eux, car il a pu explorer encore plus de sons et, surtout, cela lui a donné la facilité et peut-être le courage de disparaître du monde de la musique pour tout enquêter sur les extraterrestres.

Mais maintenant – et après avoir reçu le soutien financier de l’armée américaine elle-même, ainsi que la vente de ses droits sur les rôles Blink-182 -, Il semble que Tom veuille composer des chansons qui excitent ses fans parce que le musicien lui-même a confirmé qu’il était en studio, enregistrant certaines choses avec ses compagnons d’Angels & Airwaves.

Tout a commencé il y a quelques jours lorsque Tom a téléchargé une photo de lui-même dans le studio, disant qu’il travaillait sur de nouveaux rôles. Plus tard et dans une série de messages, il a mentionné qu’en fait, c’était un nouvel album et il cherchait à revenir à ses racines punk battues puis à les mixer avec les paysages progressifs et atmosphériques pour lesquels Angels & Airwaves a toujours été connu.

Comme si cela ne suffisait pas, nous étions également ravis de montrer un petit fragment d’une chanson complètement inédite qui pourrait venir dans cet album, qui verrait le retour presque officiel de Tom DeLonge dans le monde de la musique. Consultez chacune des publications du rocker ci-dessous:

Tout au long de sa courte carrière, Tom DeLonge avec Angels & Airwaves le musicien a enregistré cinq albums studio: Nous n’avons pas besoin de chuchoter, I-Empire, The Dream Walker et les deux parties de Love. Il ne nous reste plus qu’à attendre que le guitariste et le chanteur nous surprennent ces jours-ci et nous donnent des détails sur ce nouveau matériel d’enregistrement, nous croisons les doigts.