Tom Jones lance la collection de cache-cache Early Decca Rarities

L’artiste très apprécié Tom Jones a publié une nouvelle collection de titres rares et inédits des premières années de sa carrière épique. Hide & Seek: The Lost Collection a été publié hier (13) par Decca Records.

L’ensemble de 29 pistes couvre un peu plus d’une décennie dans la vie du chanteur gallois, de ses premiers jours d’enregistrement de 1964 à 1975. De nombreuses pistes de l’album n’ont jamais été disponibles numériquement auparavant et toutes présentent ses pouvoirs d’interprétation uniques.

«Heureux de pouvoir partager avec vous une collection spéciale de raretés et de morceaux jamais entendus auparavant», a écrit Jones sur les réseaux sociaux. ⁣⁣ “C’est un plaisir d’entendre à nouveau ces premiers enregistrements après toutes ces années!”

Les titres de Hide & Seek incluent ses versions de «Any Day Now», un succès pour son ami Elvis Presley, écrit par Burt Bacharach et Bob Hilliard en 1962 et un succès pour Chuck Jackson cette année-là; l’agrafe du groupe Spencer Davis «Continuez à courir»; la ballade de blues «Pledging My Love», étroitement associée à Johnny Ace, également enregistrée par Presley; et l’hommage de Jerry Reed à Elvis, «Tupelo Mississippi Flash».

Jones est actuellement programmé pour co-titre (avec son homonyme Grace Jones) le premier Festival Hideaway à Hylands Park, Chelmsford, qui doit avoir lieu du 14 au 16 août. D’autres sur le projet de loi incluent Beverley Knight, Macy Gray, Eric Bibb et le Blues Band.

Hide & Seek: The Lost Collection est maintenant disponible. Faites défiler la liste des titres et achetez-le ici.

Écoutez le meilleur de Tom Jones sur Apple Music et Spotify.

Liste des pistes:

01 – À bout de souffle

02 – Fille de la ville

03 – Promettez-lui n’importe quoi

04 – Il fut un temps

05 – Si je t’avais

06 – Triple croix

07 – N’importe quel jour maintenant

08 – Ce ne sera pas comme ça

09 – Le solitaire

10 – Choses que je veux faire

11 – Jour après jour

12 – Cache-cache

13 – L’homme qui en sait trop

14 – Flash Tupelo Mississippi

15 – Continuez à courir

16 – Ne le combattez pas

17 – Chaque mille

18 – Le soleil est mort

19 – Tout ce dont j’ai besoin, c’est du temps

20 – Golden Days

21 – Au revoir, que Dieu vous bénisse

22 – Remerciez le Seigneur

23 – Keep A Talkin ” Bout Love

24 – Engager mon amour

25 – Je suis trop loin pour me retourner

26 – La La La (vous avoir juste ici)

27 – Amour Amour Amour

28 – Pas d’amour

29 – Quand le groupe rentre à la maison