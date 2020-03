Tom Jones marque son premier numéro 1 avec ce n’est pas inhabituel

À 24 ans Tom Jones sort son deuxième single pour Decca Records en février 1965, il semble surprendre tout le monde. Il est entré dans le palmarès la semaine de sa sortie et un mois plus tard, le 13 mars 1965, le magnifique «It’s Not Unusual» était n ° 1 au Royaume-Uni.

Interviewé alors qu’il était en tête des classements, Tom a déclaré, en réponse à une question à propos de sa copie de PJ Proby, «Je suis ce que je suis. Je n’ai jamais essayé d’être ce qui est populairement conçu comme un sex-symbol moderne. » Aussi vrai alors qu’il est resté tout au long de sa carrière; musicalement, Tom a souvent semblé en désaccord avec ce qui était considéré comme populaire à l’époque, mais il a toujours trouvé un public totalement en chanson avec son choix de matériel.

Tom avait sorti un single fin 1964, mais il n’avait pas réussi à exciter le record d’achat public. À l’époque, il vivait au Pays de Galles et c’est Gordon Mills, qui a co-écrit ‘It’s Not Insolite’ avec Les Reed, qui a persuadé Jones qu’il devrait déménager à Londres pour percer. En fait, «Ce n’est pas inhabituel» a été écrit en pensant à Sandie Shaw et il présente le légendaire Big Jim Sullivan à la guitare solo. Big Jim était l’un des meilleurs guitaristes de session de Londres à cette époque, avec son compagnon, Little Jimmy Page,

En avril 1965, ‘It’s Not Unusual’ est sorti aux États-Unis et fait le 10e du Billboard Hot 100 – ce n’est pas une mince affaire. Ce premier succès transatlantique s’est répété tout au long de la carrière de Tom Jones.

Pour capitaliser sur le succès du single, Mills et Reed ont précipité Tom en studio pour enregistrer un album. Le titre approprié Along Came Jones est sorti en juin et, ainsi que son premier hit, il comprenait des reprises judicieusement choisies, y compris une chanson écrite par l’un des deux hommes que Tom prétendait à l’époque comme ses chanteurs préférés, Brook Benton (l’autre était Jerry Lee Lewis). Il a fini par faire le n ° 11 sur les cartes LP.

La suite de «Ce n’est pas inhabituel» était «Il était une fois» un original de Gordon Mills tiré du premier album – il est devenu un n ° 32 décevant. ‘With These Hands’, une reprise d’une vieille chanson de Nelson Eddy et Jeanette MacDonald a rapidement suivi et elle a fait mieux, mais n’a pas réussi à faire le Top 10 en Grande-Bretagne. Avant la fin de l’année, Tom a eu un autre succès quand il a enregistré la chanson titre du film ‘What’s New Pussycat’ – un Burt Bacharach chanson. Quelque peu surprenant, compte tenu du nombre de personnes qui associent cette chanson à Tom, mais comme ‘With These Hands’, elle ne pouvait que figurer n ° 11 sur les charts. L’homme qui est devenu connu sous le nom de «Jones la voix» a eu l’une des carrières les plus incroyables, et bien sûr, il épate toujours le public de l’émission, The Voice.

Tom Jones «Ce n’est pas inhabituel» est disponible à l’achat ici.