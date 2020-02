Tom Keifer n’était pas vraiment surpris de voir Mötley Crüe revenir sur l’accord de «cessation de tournée»

CENDRILLON chanteur Tom Keifer dit qu’il n’a pas été particulièrement surpris de voir MOTLEY CRUE revenir sur son infâme contrat de «cessation des tournées».

Après avoir juré en 2015 de ne plus jamais jouer ensemble, CRÜE a annoncé en décembre dernier qu’ils feront une tournée en 2020 avec d’autres vétérans du hard rock DEF LEPPARD et POISON.

“C’est très courant,” À M Raconté Anne Erickson d’Audio Ink Radio dans une nouvelle interface. “Je pense que les gens veulent dire:” Assez, c’est assez. J’en ai assez. ” Cela peut vraiment être une routine, en tournée constamment. Mais ensuite je pense que vous quittez la route pendant un certain temps et que vous ressentez à nouveau des démangeaisons. Donc, j’imagine quand ils ont pris cette décision qu’ils le pensaient, puis ils ont quitté route et a eu la démangeaison. Donc, dans un sens, ce fut une surprise, mais pas vraiment. “

On lui a demandé s’il irait voir le CRÜE/LEPPARD tour, À M dit: “Je pense que nous sommes sur la route quand ils sont en ville; si je me souviens bien, nous le sommes. Donc, je ne sais pas. Nous avons beaucoup de dates qui sont réservées en ce moment. Nous sommes va annoncer notre tournée très bientôt ici, donc nous allons avoir une année assez chargée. Nous verrons si nos chemins se croisent un jour de congé, peut-être. “

“Le tour du stade”, avec CRÜE, LEPPARD, POISON et JOAN JETT & THE BLACKHEARTS, débutera le 18 juin à Jacksonville, en Floride, et marquera CRÜELes premières dates en direct depuis la fin de sa course d’adieu 2014/2015. Le groupe a tourné avec POISON en 2011 et DEF LEPPARD fait équipe avec POISON pour une série de dates de tournée en 2017 – mais la prochaine escapade marque la première fois que les quatre groupes ont pris la route ensemble pour une tournée prolongée.

Keifer la rumeur veut unir ses forces avec RATT, SKID ROW et ABATTAGE pour une tournée américaine cet été.

Keiferdeuxième album solo de “Monter”, est sorti en septembre via Cléopâtre Records. le CENDRILLON leader a été rejoint sur le disque par son #keiferband – Savannah Keifer, Tony Higbee, Billy Mercer, Kendra Chantelle, Pape en pot et Kory Myers.

Bien que CENDRILLON n’a pas sorti un nouvel album studio depuis 1994 “Toujours grimper”, le groupe a recommencé à jouer des spectacles sporadiques en 2010 mais a été largement inactif ces dernières années alors que Keifer a fait des tournées en tant qu’artiste solo.



