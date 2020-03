Tom Keifer publie la version #End Covid19 de la vidéo ‘Rise’

CENDRILLON chanteur Tom Keifer a publié une version spéciale # EndCovid19 de la vidéo pour la piste titre de son deuxième album solo, “Monter”. Le clip, créé par Joshua Smith, peut être vu ci-dessous.

Dans un message accompagnant la vidéo, À M a écrit: “Notre monde est peut-être en train de tomber mais ces temps turbulents passeront et nous nous relèverons. #TogetherApart nous allons # EndCovid19 #humanspirit Je vous aime tous … Veuillez rester en sécurité, en bonne santé et garder la foi”.

le “Monter” LP est sorti en septembre dernier via Cléopâtre Records. La piste de titre du disque a été écrite par Tom Keifer, Savannah Keifer avec Keifer et Shawna Thompson de THOMPSON SQUARE.

À M précédemment indiqué au sujet de la “Monter” chanson: “La dernière ligne du deuxième verset de ‘Monter’«Ce ne sera pas la dernière fois… je vais me lever», résume une simple vérité. Avec tous les beaux bons moments et les bons moments dont nous sommes bénis dans la vie, il y aura toujours ces bas inattendus dont nous devons nous relever encore et encore. C’est le cœur même de la chanson. Comme la plupart des paroles de l’album parlent de trouver de la force en ces temps d’adversité, nous avons pensé que la chanson était le titre parfait. “

Keifer “En tant que groupe, nous avons expérimenté tant de cadeaux incroyables que la vie peut apporter, mais nous nous sommes aussi traversés des moments très difficiles. Je pense que c’est pourquoi ‘Monter’ était un record si naturel et sans effort pour nous. Toute la vie que nous avons partagée ensemble a créé un lien qui est dans les sillons de ce disque. Chaque membre du groupe a apporté quelque chose de spécial à l’énergie de ‘Monter’. C’est une création véritablement collaborative. “

Keiferc’est #keiferband consiste en Savannah Keifer, Tony Higbee, Billy Mercer, Kendra Chantelle, Pape en pot et Kory Myers.

À M devrait unir ses forces à RATT, SKID ROW et ABATTAGE pour “Le Big Rock Summer Tour” cette année. La randonnée devrait débuter le 3 juin à Farmingville, New York et se terminer le 19 septembre à Los Angeles, Californie.

Crédit photo: Tammy Vega



