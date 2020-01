Tom Keifer publie un clip pour ‘Hype’

CENDRILLON chanteur Tom Keifer a publié un clip musical captivant et énergique pour “Engouement”, le deuxième single bruyant et lourd de son deuxième album solo, “Monter”. La chanson et la vidéo parlent directement de la vie dans notre culture actuelle.

“‘Engouement’ reflète la sur-stimulation, les informations sans fin et la tromperie intelligente dont nous sommes bombardés dans la société d’aujourd’hui “, a expliqué Keifer. “Ordinateurs, appareils, Internet, actualités, médias sociaux, politique, télévision… tous nous viennent sous tous les angles 24h / 24. Il devient de plus en plus difficile de séparer la réalité de l’illusion. La chanson et la vidéo reflètent le monde de la surcharge que nous sommes tous vivre dans et son effet exhaustif. Tous les aspects de l’ère de l’information ne sont pas mauvais ou même nouveaux, d’ailleurs, mais la somme de tous, amplifiée par la technologie d’aujourd’hui, peut parfois vraiment nous faire sentir comme … ” pour faire exploser la hauteur d’un nouveau bas – Scream comme l’enfer étouffe tout ce battage médiatique. “”

le Vicente Corderovidéo dirigée pour “Engouement” – écrit par Tom Keifer et Savannah Keifer – peut maintenant être consulté ci-dessous.

Dans les nouvelles de tournée, Keifer et #keiferband (Savannah Keifer, Tony Higbee, Billy Mercer, Kendra Chantelle, Pape en pot, Kory Myers) poursuivra la “Monter” tournée tout au long de 2020, apportant leur spectacle puissant et énergique dans une ville près de chez vous.

“Monter” a été publié en septembre via Cléopâtre Records. Produit par À M, Savane et Kyle O’Connor, le disque met à l’échelle des hauteurs sonores renouvelées. Du savoureux travail de diapositives qui emboutit “Toucher le Divin”, la confiture lourde, sombre et non traditionnelle “Sans titre”, la poussée vertigineuse de “Tous amplifiés” à la coda tendre de “Tu crois en moi”, “Monter” signifie l’évolution en cours de la CENDRILLON leader en tant que personne, auteur-compositeur et chef d’orchestre. C’est le portrait sonore d’un artiste qui, pour emprunter une phrase, continue de grimper

“Quand ce groupe s’est réuni, nous nous sommes tous sentis un peu comme des âmes brisées, chacun avec sa propre histoire unique,” À M expliqué. “Si vous demandez à n’importe qui dans le groupe, ils diront tous que ce groupe est arrivé au bon moment. Chaque humain qui marche sur cette planète fait face à des défis et à une adversité extrême qu’il doit surmonter. En tant que groupe, nous nous sentons chanceux de pouvoir face à ces choses ensemble. Il y a un morceau de chaque membre du groupe dans le ‘La mort de moi’ ainsi que tout au long de l’ensemble ‘Monter’ album.”

Le fil conducteur de chaque chanson “Monter” est l’interaction intuitive entre chaque membre de #keiferband, un collectif serré mais lâche qui a passé les six dernières années et plus sur la route à perfectionner leur art vivant ensemble pour soutenir Keiferest le premier solo de 2013 acclamé par la critique, “La vie se déroule”. “Monter” est l’équivalent élevé en studio d’un groupe qui vient de réaliser toute l’étendue de ses pouvoirs.

“Nous essayions de capturer le sentiment de ce que les gens ont vu en direct avec ce groupe”, Keifer expliqué. “Il y a une vraie sensation de live off-the-rails ‘Monter’ – et c’est ce que nous voulions. Cela montre une véritable sorte d’angoisse et d’abandon téméraire que nous avons essayé de ne pas trop polir. Et quand on le retire sur les ballades, il s’agit plus d’émotion, d’âme, et de faire ressentir aux gens quelque chose d’une manière différente. “

“Pour moi, le record parfait de rock and roll est parfaitement foutu,” Keifer dit avec un rire chaleureux. “Vous essayez de rendre chaque album intéressant et différent. Je ne veux jamais faire le même disque deux fois, même s’il y a un fil conducteur entre eux. Tout n’a pas besoin d’être parfaitement en place, mais il y a un équilibre que vous essayer de frapper. Parfois, il peut y avoir quelque chose qui n’est techniquement pas “correct”, mais il y a une ambiance, une énergie et une attitude que j’essaie toujours de préserver. ”