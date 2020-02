Tom Keifer sur ses années avec Cendrillon: «Je n’ai aucun regret»

CENDRILLON chanteur Tom Keifer a récemment parlé avec Jesse Bruce de 93,1 WMPAc’est “Au sous-sol avec Jesse Bruce”. La conversation en cinq parties peut être diffusée ci-dessous. Quelques extraits suivent (tels que transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Sur son nouvel album, “Monter”:

À M: “Du point de vue stylistique, c’est du hard rock – du hard rock d’inspiration blues comme j’ai toujours écrit, une sorte de disque de rock direct avec le même genre de dynamique que j’ai toujours eu sur des disques que j’ai été impliqué dans le passé – ballades et chansons acoustiques, ainsi que des chansons très lourdes. Il y a beaucoup de variété, mais tout est dans le même style que ce que je fais depuis des années. Je l’appelle simplement de la musique rock. “

Sur son “#Keiferband“bande d’accompagnement:

À M: “Nous avons un groupe de sept musiciens – deux guitares dont moi-même, la basse, la batterie, les claviers, ma femme Savane et Kendra Chantelle chanter avec le groupe. Nous avons six très grands chanteurs sur scène, donc tout est en direct. C’est quelque chose que j’ai toujours un peu traditionnellement [done] – pas de pistes ni rien de tout ça. Beaucoup de disques avec lesquels j’ai été impliqué CENDRILLON à travers les trucs solo sont des productions en couches et complexes, dirons-nous, donc c’est vraiment sympa avec ce groupe de sept personnes. Nous avons les claviers, les guitares; tout le monde chante; ayant Savane et Kendra remplissent vraiment le chant, et ils jouent aussi des percussions. Cela ressemble à l’album … Le groupe livre vraiment. “

Sur la façon dont il prend soin de sa voix:

À M: “J’ai eu beaucoup de difficultés avec ma voix au fil des ans, j’ai donc dû m’entraîner avec des coachs vocaux pour la récupérer. de mettre ce plan là-dedans. Cela arrive à beaucoup de chanteurs. Cela aide vraiment à la formation et à retrouver ce placement, car il y a eu beaucoup d’années pour moi où il a été perdu. Ces dernières années, depuis que j’ai J’ai fait des tournées avec ce groupe, ça a été vraiment fort, et c’était vraiment fort de faire ce nouvel album. Beaucoup de ces voix sont en live [and] ont été coupés alors que nous suivions l’album. “

Sur l’industrie de la musique moderne:

À M: “Nous faisons toutes les mêmes choses en termes de création et ce que nous faisons en tant qu’artiste, dirons-nous – nous montons dans un bus et partons en tournée et jouons beaucoup de spectacles, et c’est à peu près la même chose que Nous avons toujours créé des disques, et nous le faisons de la même manière – vous écrivez des chansons, entrez dans une pièce avec le groupe, lancez des micros et vous enregistrez. Bien sûr, je simplifie ce processus – c’est un peu plus compliqué que ça – mais c’est fondamentalement le même processus. Nous faisons toujours des vidéos, qui est une forme d’art que j’apprécie toujours beaucoup … À bien des égards, c’est toujours la même chose. chansons à la radio. La radio est un peu plus concentrée maintenant. Le format rock a un son très particulier qui est très lourd. Je dirais qu’une grande différence est que nous ne sommes vraiment capables de travailler des morceaux lourds à la radio, où nous pouvions pour travailler des ballades et des choses qui avaient des styles différents. La radio rock avait un spectre un peu plus large dans les années 80. Le rock moderne est plus axé sur trucs lourds … La façon dont les gens obtiennent leur musique et l’écoutent est très différente. Il est devenu beaucoup de streaming, bien que le produit physique se vend toujours beaucoup. Nous avons vendu beaucoup de vinyles et de CD, mais je pense que le streaming et l’écoute en ligne sont désormais plus la norme. Beaucoup de gens écoutent simplement de la musique sur Youtube. Tout cela ne génère pas toujours l’argent que la maison de disques veut, mais si vous ajustez votre façon de penser en termes de mesure de votre succès, plutôt que de regarder les ventes comme nous l’avons fait il y a des années, montez sur scène et jouez une nouvelle chanson et voir combien de personnes la chantent. Nous avons trouvé avec les deux sorties solo en tournée dans le monde entier que plus de gens semblent connaître les chansons que si vous les comparez aux ventes difficiles. La bonne nouvelle, c’est que la musique continue de toucher les gens; c’est juste d’une manière différente, et vous devez ajuster votre façon de penser. “

Sur CENDRILLON:

À M: “Je n’ai aucun regret. Nous avons travaillé avec un producteur incroyable; je suis fier des disques que nous avons faits; je suis toujours fier des chansons, et je les joue toujours toutes en direct. Je suppose que si je n’étais pas Je ne suis pas fier d’eux. [laughs] J’aime toujours jouer tous ceux avec mon groupe et les fans les aiment toujours. L’époque est en quelque sorte liée à un look particulier et à une étiquette, et vous revenez en arrière et regardez la photo de l’annuaire de n’importe qui et riez en quelque sorte. Évidemment, il y a des photos sur lesquelles vous grimacez ici ou là, mais pour la plupart, c’est ce qui se passait à l’époque – c’était le look du jour. Je pense que les années 80 étaient une extension du glam rock sur lequel tous les artistes des années 80 ont grandi. J’ai été influencé non seulement musicalement, mais aussi visuellement – par[[Mick] Jagger et Janis Joplin et Rod Stewart et AEROSMITH… Je pense que dans les années 80, c’était juste un peu ça sur les stéroïdes. C’était la saveur de la décennie, et j’ai l’impression que nous en sommes sortis. Je pense que nous avons mûri et que notre apparence et notre son, notre production et toutes sortes de choses ont grandi. Je pense que c’est ce que vous devez faire en tant qu’artiste. Je pense que nous avons évolué depuis le premier jour – nous avons juste continué à évoluer. “

Sur Jon Bon Jovi:

À M: “Il s’est intéressé au groupe. Il enregistrait son deuxième album, «7800º Fahrenheit». C’était avant «Glissant quand mouillé». Il était à Philadelphie, a terminé une session et est juste sorti boire un verre et s’est retrouvé dans un club où nous jouions. Il a discuté avec son gars A&R, et à la manière d’un vrai gars A&R, il n’était pas convaincu – il devait descendre voir le groupe, et il devait nous signer un contrat de développement et nous faire écrire plus de chansons et tout ça. Il nous a vraiment mis à l’épreuve, mais le catalyseur qui a tout déclenché était Jon aller et mettre la bonne parole pour nous. Nous en serons toujours reconnaissants. “

Keiferdeuxième album solo, “Monter”, est sorti en septembre via Cléopâtre Records.