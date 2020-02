Tom Misch et Yussef Dayes annoncent un nouvel album «What Kinda Music»

Dans une combinaison prometteuse et passionnante de talents, la chanteuse et productrice britannique Tom Misch et l’instrumentiste de jazz Yussef Dayes se sont associés pour créer un nouvel album collaboratif intitulé What Kinda Music. Il sortira le 24 avril par Blue Note / Caroline. Parallèlement à l’annonce de son nouvel album, ils ont partagé leur premier single et chanson qui donne son nom à l’album “What Kinda Music”.

Ses différents horizons musicaux donneront à ce LP une combinaison sonore fraîche et tout aussi profonde, mélangeant des éléments de hip-hop, de jazz et de l’électronique élégante qui caractérisent Misch. Les natifs du sud-est de Londres mélangent leurs sons depuis quelques années maintenant. Ils se sont rencontrés pour la première fois de leur enfance, mais ce n’est qu’en 2018 que pour célébrer le lancement de Geography, le premier album de Tom Misch, ils se sont rencontrés officiellement. Le même été, ils entrent ensemble en studio et commencent à créer ce nouveau projet.

Dans le communiqué de presse, Misch a parlé de l’équilibre musical qu’il atteint avec Dayes. “Yussef vient d’une expérience plus expérimentale et a de nombreuses idées libres et folles”, a-t-il déclaré. “Je sais écrire une mélodie collante, mais avec des accords intéressants et je comprends bien les formes populaires des chansons, donc je pense que j’ai simplifié ces idées et les ai rendues accessibles”.

Pour Dayes, la collaboration acquiert un niveau plus profond et plus personnel. Dans sa propre déclaration, le percussionniste a partagé: «En conséquence, nos parents, qui ne s’étaient jamais rencontrés auparavant, sont maintenant les meilleurs amis, maintenant ils ont plus l’air que nous! J’aimerais penser, en quelque sorte, que cet album aura un impact similaire sur les gens aussi. – tout semble si divisé de nos jours, ce serait bien pour les gens qui écoutent l’album et qui écoutent deux musiciens très différents se joindre à eux et qui se rendent compte qu’il ne doit pas en être ainsi. ».

Le premier single de l’album, ouvre précisément cette ligne de pensée. D’une certaine manière, dans son son, vous ressentez une juxtaposition de styles qui décident de fonctionner parfaitement ensemble sans avoir à se réunir complètement. Quelque chose qui fait de “What Kinda Music” une chanson vraiment unique. Celui qui grandira dans votre esprit progressivement jusqu’à ce que vous puissiez trouver vos propres significations. La texture de la percussion, en maintenant un tempo constant interrompu par des battements précis et légers mais en renouvelant les changements de rythme, suit une ligne ascendante accompagnée d’un synthétiseur atmosphérique jusqu’à sa dissolution dans certains chœurs qui finissent par vous faire comprendre que leur combinaison de sons et de talent est parfaite . Écoutez-le ici:

What Kinda Music Tracklist:

01. What Kinda Music

02. Festival

03. Nightrider (feat. Freddie Gibbs)

04. Raz de marée

05. sensationnel

06. Le réel

07. Lift Off (avec Rocco Palladino)

08. Je l’ai fait pour toi

09. 100 derniers

10. Kiev

11. Julie Mangos

12. Storm Before the Calm (feat. Kaidi Akinnibi)