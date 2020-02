Tom Ogden de Blossoms écrit des chansons pour Brandon Flowers

Comment savoir si vous avez du talent? Que Brandon Flowers de The Killers vous demande d’écrire de nouvelles chansons pour son prochain matériel est une bonne façon de le savoir. C’est exactement ce qui est arrivé à Tom Ogden, chanteur du groupe anglais Blossoms.

Le groupe Stokport parlait dans une interview avec BBC 1 lorsque ils ont sorti la soupe des nouvelles chansons qu’Ogden a écrites à Brandon Flowers. Là, ils ont confirmé que Ogden a écrit une chanson, intitulée “Problème de la taille de Dieu”, avec des fleurs en tête. Cependant, ce n’est pas écrit dans la pierre ce “problème de la taille de Dieu”, décrit par eux comme “Une chanson qui tue”, J’ai terminé sur le prochain album de The Killers ou sur un projet solo de Flowers non annoncé.

Pour assaisonner le rola que nous voulons entendre en ce moment, le batteur Joe Donovan a déclaré que “C’est l’une des meilleures chansons que nous ayons jamais faites”. Pour continuer l’anecdote, il a dit: “Et Tom n’allait même pas nous la montrer!” Blossoms, comme nous, est un groupe fanatique du travail de The Killers. Lors de leurs précédentes visites à BBC Radio One, une très bonne reprise de “The Man” a été lancée.

Blossoms vient de sortir son troisième album studio Foolish Loving Spaces le 31 janvier, un album qui suit Cool Like You. Cette seconde, c’était le disque avec lequel ils ont obtenu une place dans les bandes que vous devez avoir sur le radar. Sa pop indé anglaise joue partout dans le monde et c’est parce qu’elle a beaucoup de qualité.

Quant à The Killers, On se frotte déjà les mains car Imploding the Mirage, leur prochain album studio, est quelques mois après sa sortie. En fait, il a même une setlist qui nous excite tous beaucoup, une qui n’inclut pas “God-Sized Problem”. Donc, sûrement, cette chanson ne fera pas partie de l’album de The Killers, mais à un moment donné, vous verrez sûrement la lumière du jour. Pour l’instant, voir la couverture de Blossoms to The Killers: