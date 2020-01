Tomi Joutsen dit qu’il était «vraiment important» pour Amorphis de prendre «un risque musical» sur l’album «Tuonela» de 1999

Interview Under Fire s’est entretenu avec le chanteur Tomi Joutsen de métallurgistes progressifs mélancoliques finlandais AMORPHIS avant le concert du groupe le 16 octobre à Trees à Dallas, Texas. Vous pouvez regarder l’intégralité du chat ci-dessous. Quelques extraits suivent (transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

En savoir plus sur la signification des paroles du groupe qui sont souvent inspirées par leur Finlande natale:

Tomi: “Ce n’est pas facile parce que qui fait les paroles pour nous, il[parolier[lyricistPekka Kainulainen]prend toujours beaucoup d’inspiration de toutes les croyances et des trucs comme ça. De nos jours, les paroles ne sont pas tirées directement d’histoires et de trucs comme ça. Cela ressemble plus à une inspiration. Il prend beaucoup de choses, bien sûr, de sa propre vie personnelle et de l’histoire de sa santé. Je viens de Finlande et c’est vraiment facile de comprendre tous les thèmes et toutes les histoires de ce qu’il fait ressortir. Je pense que pour vous, par exemple, il pourrait être un peu différent de suivre les paroles parce qu’elles sont un peu finlandaises, pour ainsi dire. Je ne sais pas comment le décrire. “

Pourquoi il est important pour lui que la musique heavy metal “reste underground”:

Tomi: “Je suis juste un membre du groupe – je ne suis pas tout le groupe et ce n’est que mon opinion personnelle – mais je pense que la musique, ou la musique underground, il y a un danger, si vous voyez ce que je veux dire. [Laughs] Les choses ne sont pas en noir et blanc. Bien sûr, il y a aussi de grands groupes dans le courant dominant. Donc peu importe si vous en avez vendu un million ou juste [one album]. Ça pourrait être génial, mais quand on arrive à une sorte de niveau, tout commence à être un peu trop… comment dit-on? Sûr, en quelque sorte. Et, si vous avez vraiment beaucoup d’albums, vous avez déjà votre propre style et c’est vraiment difficile de surprendre les fans car la formule est déjà faite. Mais j’écoute toutes sortes de musique, pas seulement la musique underground. Mais, bien sûr, il y a plus une sorte de sentiment rebelle dans le métro. “

Sur 1999 “Tuonela”, un album qui a vu AMORPHIS dérive vers un territoire rocheux plus progressif et atmosphérique:

Tomi: “Je n’étais pas dans le groupe à ce moment-là, mais en tant que fan, j’ai vraiment adoré les deux premiers albums, «L’isthme de Carélie» et ‘Contes [From The Thousand Lakes]”. «Tuonela» était d’accord, mais je n’aimais pas beaucoup le style progressif, pour être honnête. [Death metal] c’est mon truc. Bien sûr, les derniers albums sont également excellents. Je pense qu’ils devaient vraiment faire ces albums. Ils ont ressenti cela pendant cette partie de leur carrière et ils ont vraiment adoré ce genre de musique. Si vous êtes honnête, vous devez créer ce genre de musique que vous aimez vraiment. C’était vraiment une chose courageuse à faire car il aurait été vraiment facile de sortir des albums qui sonnaient comme ‘Élégie’ ou quelque chose comme ça, qui avait cet élément de death metal là-bas. Mais à la place, ils ont fait ces trucs progressifs et des trucs vraiment sentimentaux et sensibles. C’était comme un feu rouge pour certains fans, bien sûr. Si vous regardez toute la carrière[de[ofAMORPHIS], Je pense que c’était vraiment important que le groupe prenne un gros risque, un risque musical à l’époque. Maintenant, nous pouvons faire presque tous les types de musique. Nous pouvons faire du progressif et nous pouvons faire des trucs de death metal et tout, et tout cela semble encore tout à fait naturel pour nous en tant que groupe. “

AMORPHISdernier album studio, “Reine du temps”, a été publié en mai 2018 via Explosion nucléaire. Le suivi des années 2015 “Sous le nuage rouge” comprend l’utilisation de cordes réelles, de flûtes, d’arrangements orchestraux et même de chœurs. De plus, c’est la première fois que les gens entendent Kainulainen sur l’album, car il contribue un discours en finnois.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).