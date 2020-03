Tommy Lee à Donald Trump: “ Qu’est-ce qui ne va pas avec toi, mec? ”

MOTLEY CRUE le batteur Tommy Lee a réagi à Président Trump étreindre et embrasser un drapeau américain à l’assemblée annuelle Conférence d’action politique conservatrice.

Après avoir terminé son discours à CPAC 2020 le samedi 29 février, Atout a décidé de caresser et d’embrasser avec amour le drapeau américain qui était sur scène tout en prononçant les mots «Je t’aime, bébé».

Lundi (2 mars), Lee vidéo partagée du moment bizarre sur son Instagram compte, et il a écrit: “Wtf est mal avec vous mec?” Il a également ajouté les emoji facepalm.

Lee a exprimé à plusieurs reprises son mécontentement Atout, y compris en août dernier quand il a imploré le président de “réveiller le bordel” après avoir imputé les tirs de masse de Dayton et El Paso aux jeux vidéo et à la maladie mentale.

En décembre 2018, Tommy a qualifié le 45e président américain de “connard” et a qualifié ses partisans de “stupides”. Un an plus tôt, il a qualifié le président de “putain d’idiot” et a déclaré que les personnes qui avaient voté pour lui étaient des “connards”.

Après Atout a été élu président en novembre 2016, Lee a exprimé son incrédulité sur Twitter, écrivant: “Qu’est-ce qui se passe réellement?”

En novembre 2018, Tommy grillé Atout pour avoir blâmé les incendies de forêt en Californie sur la mauvaise gestion des forêts. “Pouvez-vous être plus insensible, putain de crétin” Lee tweeté.

Lee, ainsi que le reste de MOTLEY CRUE, se prépare à prendre la route cet été dans le cadre de “Le tour du stade” avec DEF LEPPARD, POISON et JOAN JETT & THE BLACKHEARTS. Le trek commencera le 18 juin à Jacksonville, en Floride, et marquera CRÜELes premières dates en direct depuis la fin de sa course d’adieu 2014/2015. Le groupe a tourné avec POISON en 2011 et DEF LEPPARD fait équipe avec POISON pour une série de dates de tournée en 2017 – mais la prochaine escapade marque la première fois que les quatre groupes ont pris la route ensemble pour une tournée prolongée.



