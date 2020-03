Tommy Lee de Mötley Crüe critique Trump “ Fearless Moron ” pour avoir changé la vision du coronavirus

MOTLEY CRUE le batteur Tommy Lee a explosé Le président Donald Trump sur ses messages sur l’épidémie de coronavirus.

Atout a été critiqué par certaines parties des médias pour avoir minimisé les craintes concernant COVID-19 ou diffusé activement des informations erronées sur ses répercussions. Le président a depuis considérablement changé radicalement son air sur la gravité de la crise et a été contraint de répondre sobrement à l’épidémie de coronavirus.

Plus tôt aujourd’hui, Lee a pris son Twitter pour partager une vidéo se déplaçant à travers une chronologie de la messagerie de morphing de Atout et les membres de son administration sur le coronavirus alors que les cas aux États-Unis augmentaient considérablement. Tommy a écrit dans un message d’accompagnement: “De notre crétin intrépide !!!!!!!!”

Mercredi dernier, Atout a déclaré qu’il “traitait toujours” la pandémie mondiale de coronavirus “très au sérieux”. Mais ses déclarations publiques jusqu’à ces derniers jours contredisent sa déclaration.

En janvier, Atout a déclaré: “Nous l’avons totalement sous contrôle. C’est une personne qui vient de Chine. Nous l’avons totalement sous contrôle. Ça va être très bien.” Le mois suivant, il a déclaré: “Nous avons pratiquement fermé les portes de la Chine”. Fin février, Atout a affirmé qu’il n’y avait que 15 cas de coronavirus aux États-Unis et a promis “dans quelques jours”, le nombre serait proche de zéro. Il a également déclaré lors d’un rassemblement politique qu’avec le temps plus chaud d’avril, cela “s’en allait miraculeusement”. Atout a également déclaré, alors que le nombre de cas de coronavirus aux États-Unis augmentait de jour en jour: “Nous allons en baisse, pas en hausse.

“Nous avons fait un travail incroyable”, Atout m’a dit. “Un jour, c’est comme un miracle, ça va disparaître.”

le Organisation mondiale de la santé (QUI) a officiellement déclaré la propagation du nouveau coronavirus, qui a commencé en Chine fin décembre, une pandémie le 11 mars. Plus de 300 000 cas ont été signalés dans le monde et plus de 12 000 décès à ce jour, mettant les systèmes de santé publique et les services d’urgence sous une pression immense .



De notre crétin intrépide !!!!!!!! https://t.co/7OJ6Q6V7ne

– T? Mmy L33 (@MrTommyLand) 21 mars 2020



