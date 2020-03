Tommy Lee de Mötley Crüe exhorte les fans à “ rester à l’intérieur ”: “ J’ai du Big S Stadium à faire en juin ”

MOTLEY CRUE le batteur Tommy Lee a exhorté ses fans à rester à la maison dans un effort pour freiner la propagation du coronavirus, expliquant qu’il a “de la merde de stade à faire” cet été.

Plus tôt dans la journée (vendredi 27 mars), Lee tweeté: “Hé! Pouvez-vous tous rester à l’intérieur s’il vous plait? J’ai une grosse merde de stade à faire en juin !!!”

Tommy fait évidemment référence à MOTLEY CRUEc’est “Le tour du stade” avec DEF LEPPARD, POISON et JOAN JETT & THE BLACKHEARTS, dont le lancement est actuellement prévu le 18 juin à Jacksonville, en Floride. Il marquera CRÜE‘s les premières dates live depuis la fin de sa tournée d’adieu 2014/2015. Le groupe a tourné avec POISON en 2011 et DEF LEPPARD fait équipe avec POISON pour une série de dates de tournée en 2017 – mais la prochaine escapade marque la première fois que les quatre groupes ont pris la route ensemble pour une tournée prolongée.

À la fin de cette semaine, plus de 50% de la population américaine sera officiellement invitée à rester chez elle alors que le pays est aux prises avec la propagation rapide du nouveau coronavirus. Les gouverneurs de 24 États ont émis des ordonnances de fermeture de la plupart des entreprises.

Il y a eu à ce jour plus de 591 000 cas confirmés et plus de 26 000 décès dans le monde, ce qui met les systèmes de santé publique et les services d’urgence sous une pression immense.

Plus tôt dans le mois, Lee a déclaré qu’il utiliserait le temps d’arrêt du coronavirus pour “se verrouiller” dans son studio et “créer”.



