Tommy Lee de Mötley Crüe invité à jouer sur les Goldbergs d’Abc

MOTLEY CRUE le batteur Tommy Lee sera la vedette du prochain épisode de “Les Goldbergs”, abcUne sitcom familiale réconfortante qui fait revivre la nostalgie des années 80. L’émission a été décrite comme une comédie à une caméra basée sur les années de formation de showrunner Adam F. Goldberg.

“Les Goldbergs” étoiles Wendi McLendon-Covey comme Beverly Goldberg, Patton Oswalt comme adulte Adam Goldberg, Sean Giambrone comme Adam Goldberg, Troy Gentile comme Barry Goldberg, Hayley Orrantia comme Erica Goldberg, Sam Lerner comme Geoff Schwartz, avec George Segal comme Pops Salomon et Jeff Garlin comme Murray Goldberg.

Invité vedette est Shayne Topp comme Matt Bradley, Matt Bush comme Andy Cogan, Noah Munck comme Nu Rob, Sadie Stanley comme Brea Bee, Sean Marquette comme Johnny Atkins, Natalie Alyn Lind comme Dana, Matt Cornett comme Galerie Andrew, Miranda Cosgrove comme Elana Reid, et Tommy Lee comme Professeur Lee.

Un synopsis officiel de l’épisode, doublé “Mode Preventa”, se lit comme suit: “Quand Erica et Barry recevoir la même note en classe, Erica sait que quelque chose se passe et découvre quelque chose de très intéressant à propos de son frère. Pendant ce temps, Beverly s’implique pour aider Adam gagner son coup de cœur comme date pour le prochain Cupid Couples ‘Skate à la William Penn Academy. “

Lee a partagé un clip de son apparition à l’émission de télévision sur ses réseaux sociaux. “Professeur Lee sur @thegoldbergsabc mercredi prochain! “il a écrit dans une légende qui l’accompagne.

Le tout nouvel épisode de “Les Goldbergs” sera diffusé le mercredi 12 février (20 h 00-20 h 30 HNE), le abc. Les épisodes peuvent également être visionnés le lendemain sur ABC.com, les abc app et Hulu.

“Mode Preventa” a été écrit par Bill Callahan et réalisé par Vern Davidson. Adam F. Goldberg, Doug Robinson, Alex Barnow, Chris Bishop et Annette Davis sont des producteurs exécutifs.

“Les Goldbergs” est produit par Happy Madison, Doug Robinson Productions et Adam F. Goldberg Productions, en association avec Sony Pictures Television.



