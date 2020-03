Tommy Lee de Mötley Crüe utilisera le temps d’arrêt du coronavirus pour frapper le studio et «créer»

MOTLEY CRUE le batteur Tommy Lee dit qu’il va utiliser le temps d’arrêt du coronavirus pour “se verrouiller” dans son studio et “créer”.

Les experts en santé publique exhortent les gens à pratiquer la «distanciation sociale» et à rester à la maison afin de protéger leur santé et de ralentir le taux de transmission du COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

Plus tôt dans la journée (samedi 14 mars), Lee a pris son Twitter d’écrire: “On dirait un moment parfait pour s’enfermer dans mon studio et créer !!!!!!”

Avant MOTLEY CRUELes retrouvailles ont été annoncées l’automne dernier, Lee a déclaré à Billboard qu’il avait passé deux ans à travailler sur son prochain album solo, qu’il décrivait à l’époque comme “très éclectique”. Il a ajouté que le disque comprendra “littéralement tous les genres différents que vous pourriez imaginer. C’est pourquoi je veux l’appeler «Trans Genres» parce que c’est littéralement partout, ce que j’aime “, a-t-il dit.” C’est mon truc préféré. J’adore le faire passer d’une piste à l’autre. Mais c’est littéralement tout un côté d’un genre de chose éclectique et un côté de l’autre genre de chose éclectique. J’aime les disques comme ça. Je n’aime pas les disques qui sonnent comme si c’était à peu près la même chose. “

Selon Lee, le LP comprendra une couverture “ralentie” et “folle” de Princec’est “Quand tu étais à moi” ainsi que des apparitions invitées par le rappeur sud-africain Poussez, poussez, PLYA chanteur Julia, un chanteur appelé Ellie, battlist de rap Shotty Horroh, ancien ROCK STAR SUPERNOVA chanteur Lukas Rossi et groupe hip-hop / dubstep du Royaume-Uni DES MENDIANTS ÉTRANGERS.

Leec’est MÉTHODES DE MAYHEM Le projet de rap-rock a sorti son premier album éponyme en 1999 et a été certifié or aux États-Unis. Un effort de suivi, “Une annonce de service public”, est sorti 11 ans plus tard.

LeeLe dernier LP solo de 2005 était “Tommyland: The Ride”. Il a également collaboré avec MÉTHODES DE MAYHEMc’est DJ Aero sur le “#MSND” EP, sorti en 2013.

MOTLEY CRUEc’est “Le tour du stade” avec DEF LEPPARD, POISON et JOAN JETT & THE BLACKHEARTS débutera le 18 juin à Jacksonville, en Floride. Il marquera CRÜE‘s les premières dates live depuis la fin de sa tournée d’adieu 2014/2015. Le groupe a tourné avec POISON en 2011 et DEF LEPPARD fait équipe avec POISON pour une série de dates de tournée en 2017 – mais la prochaine escapade marque la première fois que les quatre groupes ont pris la route ensemble pour une tournée prolongée.



