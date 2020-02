Tommy Lee, Glenn Hughes, Sebastian Bach, Frankie Banali parmi les présentateurs au gala des prix commémoratifs Ronnie James Dio

le Fonds Ronnie James Dio Stand Up And Shout Cancer, fondé en mémoire de la légende de la musique rock tardive, commémorera le 10e anniversaire de son décès et la formation de l’association caritative Gala des récompenses le 20 février 2020. Le gala de remise des prix, qui aura lieu à l’Avalon à Hollywood, sera animé par une personnalité de la radio et de la télévision Eddie Trunk et reconnaîtra les lauréats qui ont joué un rôle dans Diohéritage ou celui de l’organisme de bienfaisance. Les festivités débuteront à 18 h.

Confirmé de remettre des prix aux lauréats du Gala sont des artistes d’enregistrement Sebastian Bach, Tommy Lee de MOTLEY CRUE, Jeff Pilson de ÉTRANGER, légendaire chanteur / bassiste DEEP PURPLE Glenn Hughes, Frankie Banali de RIOT CALME, Fred Coury de CENDRILLON, Robbie Crane de BLACK STAR RIDERS et dirigeant de l’industrie musicale Ahmet Zappa.

Huit récompenses nommées d’après des chansons écrites par Ronnie James Dio sera remis aux distingués lauréats suivants:

* Prix ​​Holy Diver: honorer Rhino Entertainment/Warner Music Group cadres Kevin Gore, Président, Global Catalog, Recorded Music & Arts Music, Warner Music Group; Mark Pinkus, Président, Rhino Entertainment & Catalogue américain; Jason Day, Vice-président, A&R, Rhino Entertainment; Jason Elzy, Vice-président, Communications et marketing, Rhino Entertainment; et Brian Dodd, Manager, Global Artist Brand Management, Rhino Entertainment

* Killing The Dragon Award: Laura Heatherly, Directeur Général, T.J. Fondation Martell, qui se consacre au financement de recherches médicales innovantes axées sur la recherche de traitements et de remèdes contre le cancer, la leucémie et le sida

* Prix ​​King Of Rock ‘N Roll: Barry Drinkwater, Président exécutif, Global Merchandise Services Ltd.

* Prix ​​Magica: Wyn Davis, Ronnie James DioIngénieur d’enregistrement de longue date et propriétaire de Studios d’enregistrement Total Access

* Prix ​​Master Of The Moon: honorer BMG cadres Thomas Scherer, Vice-président exécutif, Répertoire et marketing L.A., Global Writer Services & China; Michael Kachko, Premier vice-président, Enregistrements de catalogue; Jeff Christian, Directeur, Catalogue; et Kathy Rivkin Daum, Directeur principal, Films

* Prix ​​Rainbow In The Dark: Mikeal Maglieri, Propriétaire du Rainbow Bar and Grill de renommée mondiale et de Whisky a Go Go sur le Sunset Strip

* Prix ​​Sacré-Cœur: Dr. David Wong, Professeur et doyen associé à la recherche, École de médecine dentaire de l’UCLA et directeur du Centre de recherche en oncologie buccale / cervico-faciale de l’UCLA (COOR)

* Prix ​​Stand Up And Shout: Jeff Pezzuti, PDG de Eyellusion, créateurs du “Dio revient!” hologramme

Pour plus d’informations et pour acheter des billets d’événement, rendez-vous à cet endroit.

Le divertissement sera assuré par les voix et les visuels incroyables de Ronnie James Dio avec son groupe live DIO, avec des chanteurs Tim “Ripper” Owens et Oni Logan et les membres du groupe Simon Wright, Craig Goldy, Scott Warren et Bjorn Englen. Le comédien de Los Angeles rejoint la programmation de la soirée Brian Posehn, qui en plus de ses fonctions comiques, interprétera une chanson de son prochain album accompagné de Scott Ian (ANTHRAX) et Joey Vera (SAINT ARMÉ, AVERTISSEMENT SUR LES DATES). Rockers locaux SADIE & THE TRIBE se produira également.

“Je suis bouleversé par le soutien apporté jusqu’à présent à cette commémoration du 10e anniversaire de Ronniele décès et la création du fonds de lutte contre le cancer en son nom “, explique Wendy Dio, Ronnieveuve et présidente / fondatrice de la Fonds Ronnie James Dio Stand Up And Shout Cancer. “Ce sera une soirée extraordinaire de divertissement et de souvenirs pour une cause importante.”

Les participants VIP auront droit à un dîner gastronomique avec des accords mets et vins. De plus, l’événement comprendra une importante vente aux enchères silencieuse et une tombola comprenant des objets inhabituels et des souvenirs de divertissement. Parmi les rares articles qui seront disponibles:

* Un safari photo de luxe sud-africain tout compris de 6 nuits pour deux dans les lodges 5 étoiles Ezulwini Safari dans le parc national du Grand Kruger;



* Une paire de billets pour “Rock Of Ages” Hollywood à The Bourbon Room (avec la permission de “Rock Of Ages” Hollywood)



* Quatre heures d’enregistrement en studio pour enregistrer, mixer et masteriser une démo sur Total Access Studio, donnée par le lauréat Wyn Davis, qui a conçu, mélangé et maîtrisé la plupart des Ronniealbums de



* Un séjour de 3 nuits au magnifique Grand View Manor de deux acres niché au milieu des orangeraies à seulement 8 minutes de la vieille ville pittoresque d’Ojai. Cette maison principale de quatre chambres de 5600 pieds carrés et un chalet d’invités de deux chambres offrent une vue imprenable sur la montagne depuis chaque pièce.

De plus, il y aura une montre Rolex unique en son genre et sertie de diamants DIO‘s Sacred Heart Timepiece créé spécialement pour la Gala du Fonds Dio Cancer par www.darktriumph.com. La montre est une montre Rolex Datejust vintage des années 1960 avec un diamant personnalisé et un rubis en argent sterling avec un bracelet en or jaune 18 carats avec Dio“Murray” peint à la main sur le cadran par un artiste australien Timothy John.

L’Avalon est situé au 1735 Vine Street, Los Angeles.

Tous les packages de parrainage incluent une annonce pleine page dans le programme de l’événement, mention dans tous les communiqués de presse, logo du sponsor sur SUAS site Web et vidéo récapitulative de l’événement.

Commanditaire principal avec table et annonce 9950 $ (COMPLET)

* Couverture arrière, annonce couleur pleine page dans le programme de l’événement



* Le sponsor du rez-de-chaussée a préféré des tables VIP pour 12



* 12 sacs-cadeaux de luxe



* Dîner gastronomique et accords mets et vins



* 24 tickets pour un cocktail

Sponsor Platine I avec table et annonce 8950 $ (COMPLET)

* Couverture avant intérieure, annonce couleur pleine page dans le programme de l’événement



* Le sponsor du rez-de-chaussée a préféré des tables VIP pour 12



* 12 sacs-cadeaux de luxe



* Dîner gastronomique et accords mets et vins



* 24 tickets pour un cocktail

Sponsor Platine II avec table et annonce 8950 $ (COMPLET)

* Couverture arrière intérieure, annonce couleur pleine page dans le programme de l’événement



* Le sponsor du rez-de-chaussée a préféré des tables VIP pour 12



* 12 sacs-cadeaux de luxe



* Dîner gastronomique et accords mets et vins



* 24 tickets pour un cocktail

Commanditaire or avec table et annonce 5950 $ (quantité limitée)

* Annonce couleur pleine page dans le programme de l’événement



* Le sponsor du rez-de-chaussée a préféré des tables VIP pour 10 personnes



* 10 sacs-cadeaux de luxe



* Dîner gastronomique et accords mets et vins



* 20 billets pour un cocktail

Le billet VIP comprend: dîner gastronomique et accords mets et vins, divertissement en direct, enchères, tombola, sac cadeau de luxe

VIP au rez-de-chaussée 395 $ chacun / 295 $ pour les lève-tôt le 10 février

* Sièges de table VIP au rez-de-chaussée



* Sac cadeau de luxe



* Dîner gastronomique et accords mets et vins

Le billet d’entrée au balcon comprend: divertissements en direct, enchères, tombola, bracelet commémoratif.

Balcon d’admission générale 25 $ chacun

* Sièges de balcon pour divertissement en direct



* Accès aux enchères en direct et silencieuses, tirage au sort



* Bracelet commémoratif



* Pas de barre d’hôte

le Fonds Ronnie James Dio Stand Up And Shout Cancer a été fondée en mémoire du légendaire chanteur de rock Ronnie James Dio, qui a perdu la vie à cause d’un cancer de l’estomac en 2010. Une organisation caritative 501 (c) (3) financée par le secteur privé et dédiée à la prévention du cancer, à la recherche et à l’éducation, la Fonds Ronnie James Dio Stand Up And Shout Cancer a déjà amassé plus de 2 millions de dollars au cours de sa courte histoire. L’argent recueilli a été consacré aux travaux de recherche sur le cancer du T.J. Fondation Martell for Cancer, AIDS and Leukemia Research, l’unité de recherche sur le cancer gastrique du M.D. Anderson Cancer Center à Houston, où Ronnie a été traité pour un cancer gastrique au cours des six derniers mois de sa vie, et d’autres projets de recherche sur le cancer. Depuis 2016, le Fonds Dio Cancer a également engagé des fonds pour soutenir la recherche Dr. David Wong et son équipe à l’École de médecine dentaire de l’UCLA pour développer un test de salive simple et non invasif pour la détection précoce du cancer, qui est conforme à la Fondsmission de prévention du cancer, de recherche et d’éducation.