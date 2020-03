Tommy Thayer ne sait toujours pas ce qu’il fera après que Kiss aura terminé sa tournée «End of the Road»

Pendant la partie questions-réponses de “Une soirée avec Tommy Thayer” le 23 février au Outtakes Bar & Grill à New Hope, Minnesota, BAISER guitariste Tommy Thayer on lui a demandé quels étaient ses plans après que le groupe ait terminé son “Fin de la route” tournée d’adieu en juillet 2021. Il a répondu (voir la vidéo ci-dessous): “On me pose souvent cette question dans les interviews ces jours-ci. Je ne sais pas vraiment. Nous avons encore un an et demi pour faire cette tournée. Je suis sûr que la plupart des gens ici savent que nous sommes sur le ‘Fin de la route’ tour du monde en ce moment. Cette tournée a commencé il y a environ un an et il nous reste environ un an et demi. Le dernier spectacle aura lieu le 17 juillet 2021 à New York. Donc, je ne sais pas vraiment quels sont mes plans à la fin de cela. BAISER ne va pas disparaître non plus. Le groupe ne va pas faire de tournée, mais le BAISER la musique, les identités et les personnages et la marque et la marchandise, qui continueront tous. je pense que BAISER continuera d’une manière ou d’une autre. Je ne peux pas l’imaginer non. “

Il y a trois ans, Thayer Raconté The Aquarian Weekly qu’il n’a pas été dérangé par le fait qu’un petit segment de BAISERLa base de fans de ‘s ne peut pas l’accepter jouant dans le maquillage et la tenue “Spaceman”, même s’il a travaillé avec BAISER depuis des décennies et est le guitariste principal du groupe depuis plus de 15 ans. “Vous ne pouvez pas être trompé par une poignée de personnes qui se rendent sur les sites Web et se plaignent”, a-t-il déclaré. “Certaines personnes se plaignent de tout, vraiment, pas seulement de qui est le guitariste. Dans ce contexte, cela ne signifie vraiment rien pour moi. Si quoi que ce soit, je ris et souris quand j’entends des choses comme ça. Cela n’a vraiment rien à voir avec ce qui se passe dans la réalité. Exprimez-le ainsi: BAISER continue de sortir et de jouer de grands spectacles et d’être le phénomène qu’il est. Je donne plus de mérite à ce fait que ce que disent quelques excentriques en ligne. Je m’en fiche vraiment. “

En 2014, Frehley s’est prononcé contre Thayer dans une interview, le décrivant comme “juste un gars là-haut me copiant et essayant de bouger comme moi et d’essayer de chanter comme moi et d’essayer de jouer comme moi”. Mais Thayer a refusé de riposter Frehley, racontant à l’Australie The Herald: “Je ne veux pas entrer dans un va-et-vient, mais je suis sûr que vous pouvez en quelque sorte évaluer ce que vous pensez quand vous entendez tout cela.” Il a poursuivi: “Je pense[[Ace]eu toutes les opportunités dans le monde pour continuer BAISER et être en BAISER tant qu’il a fait la bonne chose, mais ça a mieux marché pour moi et il doit mener sa vie. En ce qui concerne les jabs et tout ça, il peut dire ces trucs et je ne vais rien dire de mal à son sujet. “

BAISERLa gamme actuelle de se compose de membres originaux Paul Stanley et Gene Simmons, ainsi que des ajouts ultérieurs de groupes, Thayer et batteur Eric Singer (allumé et éteint depuis 1991).

Formé en 1973 par Stanley, Simmons, Frehley et batteur Peter Criss, BAISER a organisé sa première tournée “adieu” en 2000, la dernière à présenter la programmation originale du groupe.

En 47 ans de carrière, BAISER a accumulé 23 albums d’or et de platine – plus que tout autre groupe américain.



