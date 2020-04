Tompkins Square annonce un nouvel album bénéfice sur Bandcamp

Le label de disques de San Francisco Tompkins Square sortira un album de compilation au profit de Groceries for Seniors sur Bandcamp ce vendredi 1er mai. L’album de 15 pistes comprendra de la musique exclusive de Luther Dickinson, Nathan Salsburg, Gwenifer Raymond, Duck Baker et plus encore. Trouvez l’illustration LP et la liste de morceaux ci-dessous.

Groceries for Seniors est une organisation de San Francisco qui fournit des services de proximité aux personnes âgées locales, et continue de le faire pendant la pandémie de COVID-19.

En mars, Bandcamp a organisé un effort de collecte de fonds COVID-19 qui a vu la plate-forme musicale renoncer à tous les revenus générés par les ventes de musique pendant 24 heures dans le but de «mettre directement les fonds nécessaires dans les poches des artistes». Bandcamp a récemment annoncé qu’il renoncerait à ses parts de revenus pour trois vendredis au cours des prochains mois: le 1er mai, le 5 juin et le 3 juillet. jour de vente dans l’histoire de Bandcamp).

Épicerie pour les aînés:

01 Nathan Salsburg – Blues for Eight Belles

02 Josh Kimbrough – Backyard Hawk

03 Wall Matthews – Roping 1

04 Sam Burton – Tout doit réussir tout seul

05 Kinloch Nelson – Solitudes

06 Bill McKay – Freak sur le Black Harley

07 Bob Brown – Dans ces flammes

08 Dave Miller – Fellow Man

09 Rick Deitrick – Gabrielle

10 Daniel Mandrychenko – Anti

11 Max Ochs – Hymne imaginaire

12 Duck Baker – Sheebeg et Sheemore

13 Will Beeley – Les sans-abri ne sont plus seulement des Hobos

14 Gwenifer Raymond – Plongeur en haute mer

15 Luther Dickinson – Personne ne connaît le problème que j’ai vu / la paix dans la vallée

