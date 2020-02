“Tondo” et “Exprimer ce qui compte”

Nous avons été prévenus par les frères Lawrence il y a quelques jours: “Nous reviendrons très bientôt avec de la nouvelle musique.” Eh bien, non seulement ils étaient honnêtes avec sa parole – contrairement à quand vous dites à votre mère que “après un certain temps” vous faites la vaisselle – mais ils sont revenus avec beaucoup de force pour présenter trois chansons d’affilée. Tout comme quand ils ont sorti leur EP Moonlight, Disclosure lance de nouvelles musiques en série. Il y a quelques jours, nous avons partagé “Ecstasy” et maintenant, nous avons deux autres chansons à apprécier: “Tondo” et “Expressing What Matters”.

Après la sortie de “Ecstasy”, et pour continuer à utiliser des samples, les frères Howard et Guy ont sorti “Tondo”, en utilisant la chanson “Tondoho Mba” de l’artiste camerounais Eko Roosevelt. Pour donner une histoire au lancement, Disclosure nous a parlé un peu de sa création. “Ces dernières années, nous avons exploré de plus en plus de genres de musique africains. », ont déclaré les frères Lawrence dans un communiqué de presse. «Ce morceau spécifique montre le grand musicien camerounais Eko Roosevelt. Si ce morceau est quelque chose, il est rapide, choquant et surtout… amusant. »

Comme des dominos tombant les uns sur les autres, en moins de 24 heures La divulgation nous apprend une fois de plus sa technique irréprochable et l’utilisation de l’échantillonnage dans «Exprimer ce qui compte». “Cette chanson montre le légendaire” Lowdown “de Boz Scaggs”, explique Disclosure. «Nous voulions vraiment essayer de nous concentrer sur ces merveilleuses voix d’accompagnement qui imprègnent l’original et lui donnent tellement d’âme. Ils ont fini par devenir le point focal de toute la piste … prenez-la coupée et biaisée à sa limite. Ce fut une grande expérience audio-scientifique pour nous. ».

Jusqu’à présent, aucune information ne permet de savoir si ces rolas peuvent faire partie d’un nouveau LP, mais les fans du duo électronique sont déjà impatients d’entendre la suite de Caracal 2015. Pour le moment, nous ne pouvons que profiter de ces deux bonnes chansons et attendez encore 24 heures pour voir si nous aurons la quatrième avec nous.