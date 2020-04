Toni Braxton crée un nouveau single, “Do It”

La superstar du R&B Toni Braxton a signé un nouvel accord avec le légendaire label Island Records et, pour célébrer, a sorti un nouveau single puissant appelé «Do It», disponible aujourd’hui sur toutes les plateformes numériques et de streaming. La chanson émotionnelle du lauréat du septième Grammy Award encourage tous ceux qui ont du mal à mettre fin à une relation malsaine.

Dans une déclaration officielle, Braxton a parlé de la signification de «Do It», partageant que «J’ai écrit cette chanson il y a environ un an quand une amie traversait des difficultés à essayer de mettre fin à une relation qui n’était pas bonne pour elle. Nous avons tous vécu des situations comme celle-ci, quand il n’y a vraiment plus rien à dire, vous savez qu’il n’a pas raison et vous avez juste besoin de faire ce que vous devez faire. Il y a aussi un élément d’espoir dans la chanson, qu’après avoir fait ce dont vous avez besoin, les choses iront mieux. » Ces sentiments se reflètent dans les paroles de la chanson, alors que Braxton chante: “Il ne changera pas / si vous le ramenez, ce sera la même chose / faites juste ce que vous devez faire”.

L’artiste a également offert des conseils opportuns à ses fans. «Pendant ces moments sans précédent, profitez au maximum de votre temps à l’intérieur avec un peu de réflexion sur vous-même. Maintenant, c’est peut-être le bon moment pour mettre votre cœur en quarantaine afin d’examiner ce dont il a vraiment besoin. »

Le single de Braxton marque sa première sortie depuis son neuvième album studio acclamé, Sex & Cigarettes. Le LP, qui a reçu plusieurs nominations aux Grammy Awards, mettait en vedette le single à succès de Braxton, «Long As I Live», qui a atteint la première place du classement Billboard Adult R&B.

L’une des artistes R&B les plus vendues de l’histoire, Braxton est devenue célèbre en 1993 avec son premier album éponyme, qui comprenait des singles les plus vendus comme «Breathe Again» et «Another Sad Love Song». Braxton a poursuivi sa série de succès avec des chansons inoubliables comme «Un-Break My Heart», «You’re Makin’ Me High »,« Let It Flow »et« He Wasn’t Mad Enough ».

En plus de son travail en tant qu’artiste d’enregistrement, Braxton a également connu le succès en tant qu’actrice, personnalité de la télévision et productrice de télévision. Avec ses sœurs et sa mère, la chanteuse a joué dans l’émission de télé-réalité populaire Braxton Family Values, tandis qu’elle a également participé à Dancing With The Stars. L’artiste a également joué dans plusieurs spectacles de Broadway, y compris After Midnight, Aida et Beauty And The Beast – une représentation révolutionnaire, dans laquelle Braxton est devenue la première femme noire à jouer un rôle de premier plan dans une production de Disney Broadway.

Plus récemment, Braxton est revenue de sa longue tournée «Long As I Live», qui comprenait des arrêts en Afrique du Sud et, pour la première fois en 22 ans, au Royaume-Uni, tandis qu’à la fin de l’année dernière, Braxton a interprété «Un-Break My Heart» sur le 47e cérémonie annuelle des American Music Awards. Sa performance à couper le souffle a marqué le 25e anniversaire de sa première apparition dans la série.

