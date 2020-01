Tony Allen annonce un nouvel album avec le regretté Hugh Masekela

Tony Allen a annoncé un nouveau disque, intitulé Rejoice, qu’il a enregistré avec le trompettiste Hugh Masekela. Écoutez le morceau «We’ve Landed» et consultez la liste complète des morceaux et les pochettes d’album ci-dessous.

L’ancien batteur de Fela Kuti a sorti son dernier album, The Source, en 2017. Rejoice est la première sortie posthume de Masekela, décédé début 2018 et considéré comme le père du jazz sud-africain. Son dernier album était No Borders de 2016.

Réjouir:

01 Voleurs, voyous et agresseurs (O’Galajani)

02 Agbada Bougou

03 Confiture de noix de coco

04 Jamais (Lagos ne sera jamais le même)

05 Os lents

06 Jabulani (Réjouis-toi, voici Tony)

07 Obama Shuffle Strut Blues

08 Nous avons atterri

.