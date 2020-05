Tony Allen, batteur emblématique d’Afrobeat, mort à 79 ans

Tony Allen, le batteur nigérian emblématique largement reconnu comme l’un des créateurs du genre Afrobeat et sans doute mieux connu pour son travail avec Fela Kuti, est décédé, rapporte la BBC News. Le manager d’Allen a confirmé qu’il était décédé à Paris plus tôt dans la journée. La cause exacte du décès n’est pas connue actuellement, mais n’était pas liée au coronavirus. Allen avait 79 ans.

Allen a commencé à jouer du tambour à l’âge de 18 ans, jouant dans plusieurs groupes avant de finalement rencontrer Fela Kuti dans les années 1960. Dans une interview avec The Wire, Allen a expliqué comment il avait trouvé son propre style de jeu et développé le son Afrobeat tout en étudiant le travail de ses batteurs préférés.

J’écoutais beaucoup de jazz. J’écoutais Blue Note

disques, Art Blakey, Elvin Jones, Philly Joe Jones, écoutant de nombreux

de ces batteurs. Gene Krupa a été le premier, mais il n’était pas

jouer le même style comme eux là-bas, vous savez? Mais en regardant

batteurs jouant dans mon pays, je savais que quelque chose n’allait pas

quelque part. Pourquoi n’utilisent-ils pas leur charleston? C’est là,

il est toujours là, mais il est fermé, ils ne l’utilisent pas – eh bien, ils ont utilisé

mais cette chose a une pédale, tu sais? J’ai senti que cette chose

devrait être comme faire du vélo – vous avez de bonnes jambes, vous avez des pédales,

vous devez mettre [your feet] sur les deux pédales pour vous faire bouger.

Les percussions d’Allen ont aidé à définir le son des nombreux albums de Fela Kuti & Africa ’70 sortis dans les années 1970, notamment Expensive Shit, Zombie et Unknown Soldier. Pendant tout ce temps, Allen enregistrait ses propres albums solo, à commencer par Jealousy de 1975. “Sans Tony Allen, il n’y aurait pas d’Afrobeat”, a déclaré Fela Kuti.

Après que la tension politique a atteint son point culminant – Fela Kuti a déclaré son indépendance du Nigéria et l’armée nigériane a brûlé le complexe de Fela au sol – Allen a décidé de quitter le groupe. “Quoi [Fela] était difficile, il avait raison », a déclaré Allen au Guardian. “Mais c’était trop direct et c’est pourquoi il a eu toute cette merde. Il y a eu trop d’arrestations, trop de bombardements. Vous êtes musicien – pourquoi vous laissez-vous battre tout le temps comme ça? “

Au milieu des années 80, Allen s’installe à Paris. Allen a déclaré au Guardian que certaines de ses premières années en France avaient été passées à se remettre d’une dépendance à l’héroïne. Il a travaillé régulièrement en tant que joueur de session dans les années 1990, jouant sur des disques de Kid Creole and the Coconuts, Amina et Manu Dibango.

Dans les années 2000 et 2010, Allen est devenu de plus en plus prolifique. Il a joué et enregistré avec Damon Albarn dans The Good, the Bad & the Queen; Allen et Albarn ont formé plus tard un groupe dérivé appelé Rocket Juice & the Moon. Allen est également apparu sur des enregistrements de Grace Jones, Charlotte Gainsbourg, Air, Gonjasufi, etc. Il était le batteur de l’album Celia, lauréat d’un Grammy Award d’Angélique Kidjo en 2019, et son album collaboratif avec Hugh Masekela, Rejoice, est sorti plus tôt cette année. Son dernier album solo était The Source de 2017.

Son autobiographie Tony Allen: Master Drummer of Afrobeat est sortie en 2013. En 2016, il a déclaré à The Wire qu’il explorait toujours en tant que percussionniste. «Je ne m’arrête jamais», a-t-il dit. «Je n’arrête jamais d’expérimenter. Je n’aime pas trop me répéter. Je dois aller de l’avant. “

