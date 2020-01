Tony Iommi ‘Monkey’ 1964 Sg Special Replica Guitar de Gibson disponible dans le monde entier

En tirant parti de son passé emblématique et en se penchant vers un avenir innovant, Gibson a ouvert la voie à la prochaine ère de mise en forme du son pour les générations présentes et futures. Le nouveau Gibson célèbre les modèles emblématiques de Gibson‘âge d’or tout en se penchant vers l’avenir avec des instruments qui nourrissent de nouveaux joueurs à travers les générations, les genres et les genres de musique. Gibson est fier de s’associer au légendaire guitariste de SABBAT NOIR, Tony Iommi, pour créer le Tony Iommi “Monkey” 1964 SG Special Replica, une édition limitée de son bien-aimé 1964 Special SG. Le Tony Iommi Monkey SG, est disponible dans le monde entier et exposé au Gibson espace d’expérience (3e étage, salle de bal A) pendant l’hiver NAMM 2020 à Anaheim, Californie.

IommiLa carrière de l’homme, comme l’homme lui-même, est universellement aimée et vénérée. Et tandis que ses styles de réglage et de jeu innovants constituaient une partie importante de ses sonorités monstrueuses, une Gibson SG nommée “Monkey” était au centre de tout cela.

Le Tony Iommi “Monkey” 1964 SG Special Replica est un 1964 SG Special fortement modifié qui a été largement utilisé avec la gamme originale de SABBAT NOIR et entendu sur chaque album et tournée des années 1970. Grâce à la rétro-ingénierie méticuleuse et au souci du détail minutieux employés par Gibson Custom Shop, 50 répliques exactes ont été créées, 25 pour droitiers et 25 pour gauchers comme l’original, chaque guitare est signée et numérotée par Tony Iommi lui-même. Aucun détail n’a été négligé dans la construction et le vieillissement, racontant l’histoire complète du “Monkey” de la frette zéro aux bagues d’arrêt du cordier aux micros légendaires, qui ont été fabriqués à la main au Royaume-Uni par l’apprenti de la fin John Birch.

“Récemment, j’ai été invité à Nashville par César et J.C., qui, je dois vous le dire, sont si enthousiastes et passionnés “, explique Iommi. «J’ai eu l’occasion d’aller dans les usines, de rencontrer les gens qui y travaillent et j’ai vu à quel point ils sont tous dévoués. Gibson guitares ont soulevé un million de fois, et avec la nouvelle équipe étant totalement impliquée, c’est ce qui manquait dans Gibson depuis longtemps maintenant. Il n’y a aucun moyen de les arrêter, ce qui est parfait pour nous tous, guitaristes », ajoute Iommi.

“Tony IommiLes riffs emblématiques, les tons lourds et les albums massivement influents ont créé le plan du heavy metal et de nombreux autres genres à suivre “, explique Cesar Gueikian, officier marchand en chef de Gibson. “Avoir la possibilité de travailler avec Tony recréer son original 1964 SG est l’honneur ultime pour nous tous à Gibson. “

Chaque réplique spéciale Tony Iommi “Monkey” 1964 SG comprendra une réplique exclusive de Tonyde croix en argent avec un cercueil, une réplique de TonySangle de guitare de tournée en cuir et une réplique des années 1960.

