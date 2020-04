Tony Iommi sur la possibilité de sortir une nouvelle musique: «J’ai plein de trucs»

Dans une récente interview avec le magazine Guitarist, SABBAT NOIR légende de la guitare Tony Iommi a été interrogé sur ses projets d’enregistrement et de sortie de nouvelles musiques. Il a répondu: “Eh bien, c’est la question à un million de dollars. J’ai plein de choses. Je n’arrête pas de dire Ralph [[boulanger], mon manager, “je veux le poser correctement”, mais l’ingénieur que j’ai utilisé pendant des années, Mike Exeter, a continué à faire d’autres choses… J’aimerais mettre des trucs, mais ce ne sera pas un groupe de tournée. Réellement, Brian May [[REINE]Je suis venu et je lui ai donné quatre ou cinq CD de riffs, et il dit: “Vous devez faire un album avec ceux-ci, il suffit de les sortir comme ça.” J’ai dit: «Non, je ne veux pas faire ça. Je vais les faire correctement. “”

Tony a poursuivi en disant qu’il aimerait faire participer certains des autres musiciens qu’il admire. “Je l’ai fait avec le «Iommi» album en 2000 “, at-il expliqué.” J’avais Dave Grohl, Billy Corgan et toutes sortes de gens dessus. Deux autres choses embarrassantes que je n’ai pas choisies étaient celles où ils ont dit: «Ce type veut faire quelque chose. Eminem. ‘ «Qui est l’enfer sanglant Eminem? Je ne savais pas, et je suis allé, ‘Oh, non.’ Et Kid Rock. J’ai donc refusé quelques personnes qui sont devenues assez grandes par la suite, mais je n’en avais pas la moindre idée. J’avais déjà essayé de le faire avec Planty [[Robert Plant]et quelques autres, mais c’était si difficile à cause de la gestion et tout ça. Mais le dernier, ils voulaient vraiment le faire, et j’ai aimé jouer avec différentes personnes. “

En février 2017, SABBAT fini “La fin” tournée à Birmingham, clôturant la carrière révolutionnaire de 49 ans du quatuor.

“La fin” était SABBATest la dernière tournée parce que Iommi, qui a reçu un diagnostic de cancer en 2012 et est actuellement en rémission, ne peut plus voyager pendant de longues périodes.

SABBAT écrit et enregistré son album de retrouvailles 2013, “13”, et a fait le tour du monde tout en Iommi suivait un traitement pour sa maladie, le guitariste devant rentrer en Angleterre toutes les six semaines.

La gamme originale de SABBAT se sont réunis en 1969 avec Iommi, chanteur Ozzy Osbourne, bassiste Geezer Butler et batteur Bill Ward. Cette programmation a été enregistrée et tournée en 1978, et périodiquement réformée dans les années 90 et 2000 pour le travail en direct.

Ils se sont à nouveau regroupés fin 2011 pour un nouvel album et une nouvelle tournée, bien que quartier abandonné après quelques mois à cause de problèmes financiers. SABBAT a utilisé Ozzybatteur régulier en tournée Tommy Clufetos depuis lors pour le travail en direct. RAGE CONTRE LA MACHINEc’est Brad Wilk posé les pistes de batterie sur “13”, qui est sorti en juin 2013.

