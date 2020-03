Tony Iommi sur sa ‘Monkey’ 1964 Sg Special Replica Guitar de Gibson: ‘Je suis vraiment fier de ça’

Gibson récemment en partenariat avec le légendaire guitariste de SABBAT NOIR, Tony Iommi, pour créer le Tony Iommi “Monkey” 1964 SG Special Replica, une édition limitée de son bien-aimé 1964 Special SG.

Le Tony Iommi “Monkey” 1964 SG Special Replica est un 1964 SG Special fortement modifié qui a été largement utilisé avec la gamme originale de SABBAT NOIR et entendu sur chaque album et tournée des années 1970. Grâce à la rétro-ingénierie méticuleuse et au souci du détail minutieux employés par Gibson Custom Shop, 50 répliques exactes ont été créées, 25 pour droitiers et 25 pour gauchers comme l’original, chaque guitare est signée et numérotée par Tony Iommi lui-même. Aucun détail n’a été négligé dans la construction et le vieillissement, racontant l’histoire complète du “Monkey” de la frette zéro aux bagues de cordier d’arrêt aux micros légendaires, qui ont été fabriqués à la main au Royaume-Uni par l’apprenti de la fin John Birch.

Identifié instantanément par l’autocollant de singe de dessin animé, Iommi1964 Special SG est devenu le principal instrument lorsque le micro chevalet TonyLa Stratocaster blanche a échoué après SABBAT NOIR enregistré “Monde cruel” sur le “Black Sabbath” album. Mais ce n’est pas sans problèmes. En raison du profil mince du cou au talon, il y avait toujours des problèmes de stabilité de réglage et les micros à simple bobinage étaient toujours sensibles aux interférences.

La guitare a été donnée par Tony à l’organisation Hard Rock Café et est exposée à Times Square à New York.

Parler à Guitariste magazine, Iommi a déclaré à propos de sa guitare d’origine (voir la vidéo ci-dessous): “Tous les quatre ou cinq premiers albums sur lesquels il a été utilisé – et des morceaux sur les autres après cela. Finalement, je l’ai retiré, parce que j’avais peur de l’emmener sur la route.” Parce qu’il voyageait toujours avec moi dans la pièce, et je ne le perdrais jamais de vue – je ne le laisserais pas seul, vous savez, au cas où quelqu’un le piquerait. Parce que c’était – pour moi, je ne pouvais pas il ne fallait pas simplement prendre une autre guitare, elle devait être juste. Donc c’était vraiment précieux pour moi. Et j’étais vraiment inquiet à ce sujet, si je le laissais dans une pièce et si quelqu’un le prenait. fini. Pas de concerts. Parce que je n’en avais pas de sauvegarde.

“J’étais toujours très prudent avec ça – je veux dire, je l’étais vraiment”, a-t-il poursuivi. “Sur les vols, je l’avais toujours avec moi. Ce qui est une autre chose – plus tard, vous ne pouviez pas les prendre dans l’avion et des trucs comme ça. Alors finalement, je l’ai retiré. Et j’étais triste à ce sujet être coincé dans un étui, vraiment, à la maison. Et c’est là que le Hard Rock [Café] est entré. Je pensais que ce serait mieux si les gens pouvaient le voir dans une vitrine que moi de le ranger avec une autre charge de guitares dans une boîte, vous savez? “

Sur le sujet de la réplique spéciale Tony Iommi “Monkey” 1964 SG, Tony a déclaré: “Je suis étonné qu’ils aient pu reproduire cela exactement – même jusqu’aux vis et à la rouille sur eux. C’est vraiment incroyable. Pour moi, si vous mettez les deux ensemble, je ne serais pas en mesure à dire. C’est super, j’en suis vraiment fier. Ça fait du bien d’avoir. Je suis très content avec eux. Ils ont fait du bon boulot.

“Être au[[Gibson]l’usine aussi l’autre semaine, c’était très agréable de rencontrer toutes les personnes qui ont participé à sa fabrication », a-t-il ajouté.« Ce sont vraiment de véritables artisans, vous savez? J’ai regardé chaque étape – ils sont passés par toutes les étapes qu’ils font – et c’est fantastique. Et ils sont vraiment dévoués, et les nouveaux propriétaires y sont dévoués, ce qui est une bonne chose pour les guitaristes. Cela signifie qu’ils vont toujours s’améliorer. “

Chaque réplique spéciale Tony Iommi “Monkey” 1964 SG comprend une réplique exclusive de Tonyde croix en argent avec un cercueil, une réplique de TonySangle de guitare de tournée en cuir et une réplique des années 1960.



